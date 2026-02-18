La carretera más peligrosa de España está en Tarragona: circulan más de 2.000 vehículos al día

Un tramo de la N-340 a su paso por Mont-roig del Camp (Baix Camp) es actualmente el más peligroso de toda la red estatal de carreteras. Así lo concluye el último estudio presentado por el RACC, que sitúa en la demarcación de Tarragona el índice de riesgo más elevado del país según la metodología iRAP. En concreto, se trata de casi seis kilómetros de vía convencional con un índice de riesgo de 200,9, muy por encima del segundo tramo con mayor peligrosidad en España.

El estudio analiza la Red de Carreteras del Estado (RCE) en el trienio 2022-2024 y mide la probabilidad de que un conductor sufra un accidente grave o mortal en función del tráfico registrado. En el caso del tramo tarraconense, la intensidad media diaria es de 2.319 vehículos y en ese periodo se contabilizaron tres accidentes con víctimas mortales o heridos graves, lo que dispara su índice de siniestralidad.

La demarcación también aparece destacada por otro dato relevante: la N-420, que conecta Tarragona con Córdoba, es la segunda carretera del Estado con más kilómetros catalogados como de riesgo “elevado” o “muy elevado”, acumulando 149 kilómetros peligrosos. En conjunto, Cataluña registra 201 kilómetros de la red estatal con riesgo alto o muy alto, ligeramente por debajo de la media española.

A nivel estatal, el informe señala que el 11,8% de los kilómetros de la red estatal presentan riesgo elevado o muy elevado, lo que equivale a 3.122 kilómetros. Aunque el índice global se ha reducido notablemente desde 2010 tanto en vías de alta capacidad como en carreteras convencionales, por primera vez en 15 años aumenta el riesgo en autopistas y autovías respecto al trienio anterior.

El estudio también evidencia que las carreteras convencionales —de calzada única y un carril por sentido— concentran los tramos más peligrosos del país. De hecho, los diez segmentos con mayor riesgo pertenecen a este tipo de vías. En total, se analizaron 26.470 kilómetros de la red estatal y 3.873 accidentes con víctimas mortales o heridos graves durante el periodo 2022-2024.

En cuanto al contexto territorial, Aragón es la comunidad con mayor proporción de tramos peligrosos, mientras que Castilla y León acumula más kilómetros con riesgo elevado. Catalunya se sitúa ligeramente por debajo de la media estatal en porcentaje, aunque la demarcación de Girona supera el 18% de tramos peligrosos. Los datos reflejan, además, que la siniestralidad grave ha superado ya los niveles prepandemia, lo que complica el objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales antes de 2030.