El pueblo de Tarragona que busca personal de limpieza para los edificios municipales

El Ayuntamiento del Morell ha abierto una nueva convocatoria para cubrir plazas de personal de limpieza en los edificios municipales. Se constituirá una bolsa de trabajo temporal destinada a atender las necesidades del consistorio, según ha informado el propio Ayuntamiento.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 10 de marzo, tanto de manera telemática, con certificado digital, como de forma presencial en el registro general del Ayuntamiento. Las bases y detalles completos del proceso están disponibles en la página de procesos selectivos del consistorio.

Entre los requisitos, no se exige ninguna titulación académica específica, aunque sí es obligatorio presentar el certificado de antecedentes penales y el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, entre otros documentos. La selección se realizará mediante concurso-oposición, con pruebas teóricas y prácticas.

La tasa de examen es de 20 euros, aunque quedan exentos los solicitantes en situación de desempleo o con discapacidad. Las funciones del puesto incluyen el mantenimiento de la limpieza e higiene de las instalaciones municipales y otras tareas relacionadas con la correcta conservación de los espacios.