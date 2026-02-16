La multinacional que abrirá una tienda en el centro de Tarragona: cocinas, baños y zonas de estar

Tarragona sumará próximamente un nuevo establecimiento comercial en el centro de la ciudad. La firma especializada en cerámica, baños y equipamiento para el hogar Porcelanosa abrirá su primer showroom en la ciudad, ubicado en el número 65 de la Rambla Nova.

La apertura está prevista para el segundo semestre de 2026 y forma parte del plan de expansión de la compañía en Catalunya. El nuevo espacio contará con dos plantas en las que se recrearán distintos ambientes de cocina, baño y zonas de estar, con el objetivo de mostrar las posibilidades de sus colecciones en contextos reales.

Además, el establecimiento incorporará una amplia ceramoteca donde los clientes podrán consultar y comparar materiales, acabados y las últimas novedades del grupo. El formato seguirá la línea de los showrooms que la marca ya tiene en otras capitales catalanas.

Desde la dirección destacan que la elección de Tarragona responde al potencial del mercado local y a la consolidación de proyectos en la provincia. La ubicación, en una zona estratégica y de gran visibilidad, permitirá reforzar la atención personalizada tanto a particulares como a profesionales del sector.

La llegada a la ciudad se produce tras un ejercicio de crecimiento para Porcelanosa Catalunya, que cerró 2025 con una facturación de 32 millones de euros, un 20% más que el año anterior. La delegación se ha consolidado como una de las más relevantes del grupo en la Península.

Con esta apertura, la compañía ampliará su red de puntos de venta propios en Catalunya, donde ya opera en Barcelona, L’Hospitalet y Girona. Tarragona se incorporará así al mapa comercial de la firma en una etapa marcada por la expansión y el refuerzo de su presencia en entornos urbanos estratégicos.