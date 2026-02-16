La ciudad europea a la que podrás volar desde Reus con Vueling este 2026

Vueling ofrecerá vuelos directos desde el aeropuerto de Reus hasta la ciudad de París tres días a la semana: miércoles, viernes y domingo. La ruta comenzará el 29 de marzo y se prolongará hasta el 23 de octubre, cubriendo gran parte de la temporada estival durante aproximadamente siete meses.

Por su parte, Ryanair retomará su programación desde Reus el 3 de marzo con la ruta a Dublín y, poco después, también volverán a estar disponibles los vuelos hacia Shannon, Bruselas-Charleroi y Londres-Stansted. Las rutas operarán de marzo a noviembre, ofreciendo a los viajeros múltiples opciones internacionales durante buena parte del año.

Además de estos destinos, Ryanair conecta Reus con varias ciudades del Reino Unido, entre ellas Manchester, Birmingham y Liverpool, así como con los aeropuertos de East Midlands y Leeds-Bradford. Fuera del Reino Unido, la aerolínea ofrece vuelos a Eindhoven (Países Bajos), Düsseldorf-Weeze (Alemania) y Cork (Irlanda).

Jet2, por su parte, mantendrá su servicio desde Reus con más de 200.000 asientos hacia distintas ciudades británicas, incluyendo Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. La compañía ha añadido la ruta a Londres-Gatwick, con tres vuelos semanales durante la temporada alta, además de conexiones a Manchester, Edimburgo, Belfast, Birmingham, Bristol, Glasgow, Newcastle y Liverpool, sumando trece destinos en total.

Asimismo, Jet2 también conecta Reus con los aeropuertos de Leeds-Bradford y East Midlands. Aunque estaba previsto incorporar un vuelo hacia Bournemouth, la falta de aeronaves Airbus A321neo ha retrasado el inicio de esta ruta, que la compañía espera poner en marcha más adelante.