Ni cocas dulces ni buñuelos: el dulce típico en Tarragona los días de Carnaval

Por Carnaval, más allá de los desfiles y los disfraces, también hay espacio para la tradición gastronómica. En Tarragona, estos días tienen un sabor bien concreto, estrechamente ligado al Jueves Lardero y al inicio del periodo festivo que precede la Cuaresma: la coca de chicharrones.

Durante décadas, este dulce sólo se encontraba en las panaderías los días previos al Miércoles de Ceniza, en plena época de excesos gastronómicos antes del tiempo de ayuno. Con el paso de los años, sin embargo, su presencia se ha extendido a otros momentos del calendario festivo, como Sant Joan o Sant Pere, aunque sigue manteniendo una vinculación especial con el Carnaval.

La coca de chicharrones se elabora con huevos, azúcar, harina, chicharrones y piñones, y a menudo se acompaña de vino dulce, moscatel, malvasía o cava. Su textura y el sabor intenso la convierten en una de las propuestas más representativas de estos días.

Quien la quiera probar estos días de Carnaval la puede encontrar en la parada de la Colla La Bota, a un precio de 1,50 euros la ración, hasta agotar existencias.

Elaboración tradicional

Para prepararla hacen falta 4 huevos, 100 gramos de azúcar, 200 gramos de chicharrones, medio kilo de harina, 100 gramos de piñones, 100 gramos de salvo prensado, 20 dl de aceite, una copa de anís dulce y agua.

Primero se mezclan tres huevos con el aceite, el azúcar y la levadura deshecha con un poco de agua tibia. A continuación, se añade la harina poco a poco hasta obtener una pasta homogénea. Después se incorporan los chicharrones desmenuzados y el anís.

La masa se extiende sobre una plata untada con aceite, se pinta con huevo batido y se derraman los piñones y el resto del azúcar por encima. Una vez dejada resposar para que fermente y aumente de volumen, se cuece al horno a unos 180 grados durante aproximadamente 25 minutos. Un proceso sencillo que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas del Carnaval tarraconense.