La empresa de Tarragona que gasta más de 55.000 euros en escoltas para proteger a sus trabajadores

La Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) reforzará la seguridad de sus trabajadores con un contrato de más de 55.000 euros en servicios de escolta privada, tras detectar episodios de tensión durante las intervenciones en la vía pública. Las actuaciones más conflictivas incluyen cortes de suministro por impago y la retirada de conexiones fraudulentas.

El nuevo servicio incorpora, además del acompañamiento en la calle, vigilancia estática en las oficinas de atención al público ubicadas en la Muntanyeta, en el barrio de Sant Pere i Sant Pau. Según la empresa, se trata de una medida preventiva para garantizar la seguridad del personal ante posibles incidentes, siempre coordinada con el Departamento de Interior y los cuerpos de seguridad.

Aunque hasta ahora no se han registrado agresiones físicas, Ematsa subraya que la presencia de escoltas ayuda a disuadir conflictos y reducir riesgos en las actuaciones diarias. El contrato contempla una duración de dos años y una cobertura de cinco horas diarias, con dos escoltas acompañando a los trabajadores en tareas como cortes de suministro, reconexiones y eliminación de conexiones irregulares.

El presupuesto base del contrato es de 56.573,79 euros, IVA incluido, e incluye el servicio de vigilancia en las oficinas, donde la empresa ha detectado un incremento de la conflictividad tras las actuaciones en la vía pública. La experiencia con contratos anteriores ha demostrado la eficacia de estas medidas preventivas.

Desde Ematsa recuerdan que, en los casos de vulnerabilidad económica, existen mecanismos para garantizar el acceso al agua, en coordinación con el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre ellos destacan bonificaciones en la tarifa y un Fondo Social dotado con 150.000 euros, ampliable si fuera necesario.