Lluvia de dinero en un pueblo de Tarragona: un vecino cobrará 2.000 euros al mes

El sorteo del lunes del EuroDreams de Loterías y Apuestas del Estado ha dejado un premio de 120.000 euros en Calafell. Un vecino del municipio del Baix Penedès cobrará 2.000 euros al mes durante cinco años tras resultar agraciado en la segunda categoría del sorteo.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 33, 22, 19, 11, 36 y 9, con el Sueño número 3. En esta ocasión no hubo acertantes de Primera Categoría, pero sí dos boletos premiados en la segunda (6+0), uno validado en Suiza y otro en España. Este último se vendió en Calafell, en el quiosco ubicado en el Mercat Municipal del Passeig de la Unió.

El premio total asciende a 120.000 euros, repartidos en pagos mensuales. Al no registrarse acertantes en la Primera Categoría, el próximo sorteo de EuroDreams volverá a ser Especial y ofrecerá un premio de 30.000 euros al mes durante 30 años para quien acierte la combinación completa (6+1).