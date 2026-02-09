El pueblo de Tarragona donde se hace el mejor vino tinto del mundo

El Celler Masroig, situado en el municipio de El Masroig en el Priorat, ha recibido la Gran Medalla de Oro y el Trofeo al Mejor Vino Tinto 2025 en el prestigioso Concours Mondial de Bruxelles. El galardón se otorgó a su vino Les Sorts Vinyes Velles 2020 (Denominación de Origen Montsant), reconociendo su calidad excepcional y la expresión única del territorio.

Este doble reconocimiento sitúa a Les Sorts Vinyes Velles como uno de los vinos tintos más destacados del certamen internacional, valorando tanto el trabajo en la viña como la meticulosa elaboración en el celler. El trofeo al Mejor Vino Tinto es uno de los máximos galardones del concurso y pone de relieve la excelencia de los vinos de la DO Montsant.

Según los responsables del Celler Masroig, este reconocimiento internacional es “un orgullo compartido” que refleja el esfuerzo de todo el equipo, así como la riqueza del territorio y de las viñas viejas que producen este vino. La distinción también reafirma la relevancia de El Masroig, un municipio de menos de 500 habitantes, en el mapa internacional del vino.

La entrega del premio tuvo lugar durante la Barcelona Wine Week, en un acto oficial del Concours Mondial de Bruxelles celebrado en la Brussels House Barcelona. Profesionales del sector, representantes del certamen y otras bodegas premiadas participaron en la ceremonia, donde los galardones fueron entregados personalmente por los organizadores del concurso.

El Concours Mondial de Bruxelles es uno de los certámenes vinícolas más importantes del mundo, evaluando más de 15.000 vinos cada año en sesiones a ciegas. Más de 350 profesionales de 56 nacionalidades, entre compradores, enólogos y periodistas, participan en la valoración, garantizando que solo la calidad del vino sea el criterio de selección.

Tras este reconocimiento, el Celler Masroig asistirá a la Wine Paris 2026, considerada la feria mundial de referencia para profesionales del sector. La participación en eventos internacionales permitirá dar a conocer sus vinos a compradores y expertos de todo el mundo, consolidando aún más la presencia del pequeño pueblo de El Masroig en la élite del vino.