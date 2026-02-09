La empresa municipal de Tarragona que contrata escoltas para proteger a sus trabajadores

La Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) ha vuelto a contratar servicios de escolta privada para proteger a sus trabajadores ante posibles agresiones durante las actuaciones que se realizan en la vía pública. Intervenciones como los cortes de suministro por impago o la eliminación de conexiones fraudulentas generan, en algunos casos, situaciones de tensión con los usuarios.

Según fuentes de la empresa, se trata de un servicio que ya se había prestado anteriormente, pero cuya vigencia había finalizado. Por este motivo, Ematsa ha abierto una nueva licitación que, además del acompañamiento en la calle, incorpora por primera vez un servicio de vigilancia estática en las oficinas de atención al público situadas en la Muntanyeta, en el barrio de Sant Pere i Sant Pau.

Desde la compañía aseguran que no se han registrado agresiones físicas, aunque sí se producen episodios de riesgo de forma puntual. «Se considera necesario contar con estos servicios como medida preventiva para velar y garantizar la seguridad del personal», explican. La protección se ajusta a la normativa vigente y se presta con la autorización y coordinación del Departamento de Interior y los cuerpos de seguridad.

El contrato tendrá una duración de dos años y cuenta con un presupuesto base de licitación de 56.573,79 euros, IVA incluido. Las actuaciones se llevarán a cabo a partir de las ocho de la mañana, con una previsión de cinco horas diarias. Dos escoltas acompañarán a los trabajadores en tareas como la suspensión del suministro a personas no vulnerables por impago, el corte de conexiones fraudulentas, las reconexiones o las intervenciones en zonas con riesgo de agresión.

El importe del contrato también incluye el servicio de vigilancia en las oficinas de atención al público de Sant Pere i Sant Pau, donde Ematsa ha detectado un aumento de la conflictividad tras las actuaciones realizadas en la calle. La experiencia con el contrato anterior ha demostrado que la presencia de escoltas resulta eficaz para disuadir y minimizar los incidentes.

Desde la empresa municipal recuerdan que, en los casos de vulnerabilidad económica, existen mecanismos para garantizar el acceso al agua, en coordinación con el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre ellos, bonificaciones en la tarifa y un Fondo Social dotado con 150.000 euros, ampliable en caso de necesidad, con el objetivo de evitar situaciones de exclusión y reducir los conflictos.