La nueva tienda que ha abierto en Reus: primeras marcas y firmas de lujo en más de 3.000 m²

La nueva tienda HalfPrice ya es una realidad en Reus. El pasado 31 de enero, la cadena europea off-price inauguró su primer establecimiento en Cataluña en el centro comercial La Fira, una apertura que no pasó desapercibida y que desde primera hora generó colas y una gran afluencia de visitantes curiosos por descubrir el nuevo concepto de compra.

Durante toda la jornada inaugural, cientos de personas pasaron por el local atraídas por la promesa de primeras marcas, firmas de lujo y precios competitivos. La expectación, que ya se había creado días antes de la apertura, se confirmó con una entrada constante de compradores y un ambiente propio de una gran inauguración comercial en la ciudad.

HalfPrice ha apostado fuerte por Reus con una tienda de más de 3.000 metros cuadrados, repartidos entre la Planta Calle y la Planta Baja de La Fira, convirtiéndose en el establecimiento de mayor superficie del centro comercial. El espacio ofrece una amplia variedad de productos de marcas internacionales, con un surtido que se renueva de forma constante.

La tienda cuenta con secciones de moda para mujer, hombre e infantil, además de calzado, equipamiento deportivo, artículos para el hogar y productos para mascotas. El concepto off-price permite encontrar oportunidades puntuales y piezas únicas, reforzando esa experiencia de compra basada en descubrir y decidir en el momento.

Desde la gestión de La Fira, destacan que la llegada de HalfPrice supone un paso más en la consolidación del centro como referente de moda, restauración y ocio en Reus HalfPrice, marca europea en plena expansión, responde a una demanda creciente de consumo responsable y accesible, dando una segunda vida a los stocks de grandes marcas.