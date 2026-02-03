El pueblo de Tarragona que ha perdido un obrador mítico: famoso por sus cocas de recapte

Riudoms ha dicho adiós a uno de sus grandes símbolos gastronómicos. El Forn Domingo, un obrador histórico famoso por sus cocas de recapte, ha cerrado su tienda al público tras más de cien años de trayectoria familiar. Aunque la persiana ya no volverá a subir, la empresa asegura que su producto estrella seguirá vendiéndose a través de otros puntos de venta.

Desde 1910, el Forn Domingo ha sido una empresa familiar donde cada generación ha aportado su toque personal. Durante décadas estuvo ubicado en la calle Major, en el casco antiguo del municipio, hasta su traslado en 1998 a la Avinguda Francesc Macià.

La coca de recapte siempre ha sido la joya de la casa. Elaborada con productos de primera calidad y cocida en clofolla de avellana, se distingue por su sabor auténtico y su masa madre tradicional. Tanto los vecinos como los visitantes la consideran imprescindible y, según reseñas de clientes, muchos la definen como la “mejor coca de recapte” que han probado, incluso en su versión congelada.

Además de las cocas de recapte, el Forn Domingo destacaba por otras especialidades como el pan de agua de mar, pizzas y pastelería artesanal. Sin embargo, esta nueva etapa de la empresa deja atrás estos productos y el servicio de cafetería para concentrar todos sus esfuerzos en la producción de su especialidad más reconocida.

A pesar del cierre de la tienda, la empresa ha confirmado que sus cocas seguirán vendiéndose a través de una red de puntos de venta que se dará a conocer próximamente. “Esto no es un final, ni un adiós: es un paso adelante para mejorar aún más la calidad de nuestra especialidad”, señala el comunicado difundido en redes sociales.

Con una valoración de 4,3 sobre 5 en Google y más de 230 reseñas, el Forn Domingo deja una huella profunda en Riudoms. Su legado, vinculado a la tradición y a la calidad de la coca de recapte, continuará formando parte de la identidad gastronómica del municipio, ahora con la mirada puesta más allá de su tienda física.