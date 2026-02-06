Cristóbal Alcoba: «Muchas veces somos los primeros en llegar a los incidentes que son muy impactantes»

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Estar al servicio de todo un territorio con múltiples escenarios como es el Camp de Tarragona no es nada fácil. Tener una gran industria petroquímica, las centrales nucleares, PortAventura World y el gran volumen de turistas que mueve la Costa Daurada hacen que este territorio pueda albergar incidentes de cierta relevancia, donde la seguridad ciudadana que ofrecen los Mossos d'Esquadra es esencial.

Por eso, el Camp de Tarragona cuenta desde el 2024 con la figura del Mèdol 5, una persona que toma decisiones in situ en los incidentes graves que pasan cada día. Este rol, que también tiene símiles en el resto de regiones como Comtal 5 en Barcelona, se convierte en clave en el día a día en la gestión de incidentes de gran complejidad.

Actualmente, el trabajo del «Jefe de Turno Regional Operativo» lo desarrollan seis subinspectores y una subinspectora con una larga trayectoria dentro del cuerpo de la policía autonómica, hecho que les proporciona una visión más amplia a la hora de afrontar un incidente relevante. Todos ellos tienen la capacidad para movilizar cualquier recurso necesario, ya sea propio (ARRO, drones, redistribuir patrullas activas, etc.) o ajeno.

La figura Mèdol 5 es clave en casos como homicidios, incendios graves, toma de rehenes, tentativas de suicidios, entre otros. Su misión es gestionar y tomar decisiones en momentos de caos y tensión. «En un incidente relevante somos los que dirigimos la operativa, los que nos relacionamos con los otros sectores de seguridad, como podrían ser bomberos, servicios de emergencia, policía local», explica el subinspector Cristóbal Alcoba.

Alcoba es uno de los Mèdol 5. Con él nos disponemos a acompañarlo para ver cuál es su trabajo durante su turno. Asistimos a uno de los briefings que se hacen al inicio del turno de tarde, donde la jefa de turno de la ABP de Tarragona repasa las novedades de los turnos anteriores, los detenidos que están en custodia, qué actuaciones hay planificadas por la tarde y reparte el resto de tareas a los binomios presentes. Alcoba, por su parte, aprovecha para hablar con los agentes sobre el último incidente relevante que ha captado la actualidad en el territorio, un homicidio en un hotel en Vila-seca el pasado 2 de febrero. El subinspector repasa con ellos la importancia de «preservar los escenarios» donde suceden los delitos, sobre todo los más graves, para no destruir ninguna prueba.

Una vez finaliza, nos dirigimos al despacho para repasar los recursos que tiene disponibles durante su turno y revisar los incidentes que han entrado a la sala 112. Alcoba también contacta con los de turno de las 9 Áreas Básicas Policiales (ABP) que dependen de él (Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Valls, Montblanc, el Vendrell, Torredembarra y Falset) para ver cómo se prevé el servicio y si hay alguna actuación activa importante. «La comunicación con ellos tiene que ser fluida y coordinada, ya que eso facilita el trabajo de todos», asegura mientras empieza a prepararse para salir a patrullar con Josep, que será su binomio. El agente es un viejo conocido para Alcoba, porque han coincidido otras veces como binomio.

Después de ponerse el chaleco reglamentario, incorpora a su uniforme a sus aliados, las tres emisoras, que es desde donde entren los avisos de los ciudadanos. «En este trabajo nunca sabes lo que pasará», avisa el Mèdol 5 antes de subir al vehículo policial.

Iniciamos el patrullaje por la Part Baixa, donde los walkies no paran de sonar. Cristóbal está con todos sus sentidos activados por si hay que hacer acto de presencia en alguno de ellos esté donde esté, ya que tiene movilidad completa. «Durante el servicio tenemos dos grandes aliados, el compañero binomio que me ayuda mucho estando pendiente de una de las emisoras y los compañeros de sala de mando que me hacen llegar si hay algún incidente muy relevante», comenta Alcoba.

«Aunque no es habitual, hoy está siendo una tarde tranquila», confiesa al subinspector entre carcajadas de complicidad con Josep. Minuts después entra un aviso por un hurto en una tienda del Parc Central, al que nos dirigimos para dar apoyo a los compañeros que ya han llegado. Finalmente, el incidente se resuelve con una denuncia a las dos autoras y la comunicación de los hechos a la madre de una de ellas, ya que era menor.

Nos marchamos del centro comercial hacia la comisaría de Campclar, donde está previsto coordinar un dispositivo junto con la Guardia Urbana de Tarragona (GUT) enmarcado dentro del Plan de Acción de Barrios. Pero un aviso de última hora reclama la atención de Cristóbal y hay cambio de planes. Josep coge la N-340, con seguridad, pero a toda velocidad con la sirena y luces activadas. Una persona ha entrado en brote psicótico en un piso de la avenida Roma de Tarragona y hacen falta refuerzos.

Una vez llegamos al lugar, cuatro patrullas de Mossos d'Esquadra, entre ellas nosotros, y el Sistema d'Emergències Mèdiques entran en acción. Los agentes han tenido que hacer una contención para evitar daños mayores hasta la llegada del SEM. Finalmente, trasladan al joven a un hospital.

Una vez finalizado el servicio asistencial, nos dirigimos hacia el dispositivo conjunto en la calle Riu Onyar. Allí los compañeros de la GUT ya están preparados y nos añadimos. El objetivo de estos es que los vecinos vean la presencia policial para dar sensación de seguridad y hacer identificaciones y cacheos. Este finaliza con tres detenidos y tres denuncias.

El trabajo de Mèdol 5 es lidiar, en muchos casos, momentos de tensión y caos. Por eso, «tenemos que tener capacidad de adaptación y también de resiliencia para hacer frente a situaciones muy cambiantes y muy diversas. Somos una figura que requiere cierta velocidad y de buena gestión emocional», explica al subinspector. «Muchas veces somos los primeros a llegar a los incidentes que tienen un componente emocional muy impactante», confiesa.

Para Cristòbal Alcoba la nueva figura en el cuerpo de Mossos «ha aportado mucha calidad a la gestión de las actuaciones. Hemos mejorado en eficiencia policial y en coordinación con otros agentes, hecho que nos ha permitido ir creando red».

«Al final nuestro trabajo es velar por la seguridad del ciudadano las 24 horas los 365 días del año, sobre todo en momentos de caos», finaliza.

