Tres detenidos y tres denuncias durante un dispositivo conjunto de los Mossos en Campclar

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra junto con la Guardia Urbana de Tarragona llevaron a cabo el miércoles por la tarde un dispositivo policial en el barrio de Campclar de Tarragona. Las dos policías establecieron los efectivos en la calle Riu Onyar a partir de las 19 horas hasta las 20.30 h. aproximadamente.

Durante el el operativo situado en una calle próxima a la comisaría de los Mossos se identificaron 25 personas y 11 vehículos en total. Este tipo de despliegue se está llevando a cabo durante toda esta semana en este barrio, aunque se espera extrapolarlo en otra zona de Tarragona.

También se interpusieron tres denuncias por la ley de seguridad ciudadana (2 por tenencia de drogas y 1 por tenencia de arma blanca). Finalmente, se llevaron a cabo tres detenciones, una para tener una orden de búsqueda y detención y las otras dos por tráfico de drogas.