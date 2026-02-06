Las dos nuevas cafeterías que abrirán en el centro de Tarragona: ya hay una en la ciudad que arrasa

Tarragona verá cómo la cadena de panaderías y cafeterías 365 Obrador amplía su presencia en la ciudad con la apertura de dos nuevas tiendas. La marca, que ya contaba con un local en la Rambla Nova, busca consolidar su presencia en puntos estratégicos del centro urbano y acercar su oferta de pastelería, panadería y bocadillos a más vecinos y visitantes.

Una de las futuras cafeterías se situará en la Rambla President Lluís Companys, justo frente al centro comercial El Corte Inglés, una zona con gran afluencia de público y actividad comercial. La otra apertura se ubicará en la Avinguda Ramón y Cajal, en el espacio que dejó la tienda Mobles Leaders Juvenils tras su traslado, transformando un antiguo comercio de mobiliario en un nuevo punto de restauración.

Aunque aún no se han anunciado fechas exactas de inauguración, la marca trabaja ya en la adecuación de los locales para ofrecer un ambiente acogedor y un servicio ágil en diferentes franjas horarias, desde desayunos hasta meriendas. El objetivo es que estas nuevas sedes se conviertan en lugares de encuentro para los tarraconenses.

La expansión de 365 Obrador no se limita a Tarragona. En Reus la firma gestiona tres establecimientos en el Passeig de Prim, la calle de Sant Joan y la calle de la Galera. Además, la cadena dispone de otros locales en Cambrils, en la calle de Sant Pere, y en Salou, en la calle de Barcelona, consolidando así su presencia en puntos estratégicos de la provincia.

Desde su fundación en 1999, la cadena catalana ha superado los 200 locales en toda la región, con Barcelona como su núcleo principal. Su modelo combina la venta tradicional de pan con la posibilidad de consumir productos de pastelería y bocadillos dentro del propio local, una fórmula que ha demostrado ser atractiva para clientes de todas las edades.

“Queremos hacer la vida más agradable ofreciendo productos de calidad a buen precio, servidos con cariño y oficio”, explica la compañía. Con la apertura de estos dos nuevos locales en Tarragona, 365 Obrador continúa cumpliendo su objetivo de acercar sus productos a más personas, manteniendo la filosofía que ha hecho crecer la marca en toda Cataluña.