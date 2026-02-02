Abre un nuevo restaurante en Tarragona: buffet a la carta, barbacoa coreana y sushi

Un nuevo restaurante se prepara para abrir sus puertas en Tarragona. Gogi Parrilla, situado en la calle Manuel de Falla, número 10, ofrecerá buffet a la carta, barbacoa coreana y sushi. Eso sí, todavía no se han revelado más detalles sobre la fecha exacta de apertura.

La llegada de Gogi Parrilla se enmarca en un panorama de restaurantes del mismo estilo que han abierto en la ciudad. Ejemplos recientes incluyen Amo Sushi, con su local de 1.300 m² en Les Gavarres y capacidad para 350 comensales, donde los clientes disfrutan de sushi ilimitado servido por robots camareros y mesas situadas sobre un lago.

El restaurante Gogi Parrilla abrirá próximamente en Tarragona.Diari Més

Otro ejemplo es KOBA, restaurante especializado en barbacoa coreana, que permite a los comensales cocinar la carne al momento en mesas diseñadas para la experiencia interactiva. Tarragona cuenta además con una oferta consolidada de locales japoneses reconocidos por TripAdvisor, como Ohashi (4,7), Hai Sushi Bar (4,8) y Bokoto (4,5), que atraen tanto a locales como turistas por su calidad y experiencia gastronómica.