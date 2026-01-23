Los americanos eligen Tarragona como una de las mejores ciudades del mundo para jubilarse en 2026

Tarragona se está consolidando como uno de los destinos preferidos para que los estadounidenses planifiquen su jubilación en 2026. Según el último índice de Live and Invest Overseas, que clasifica los mejores lugares para retirarse fuera de Estados Unidos, la ciudad destaca por su combinación de historia, clima agradable y coste de vida asequible, ocupando el sexto puesto de un ranking dominado por destinos como Boquete (Panamá), Puerto Vallarta (México) o el Algarve portugués.

El interés por jubilarse fuera del país no es casual, ya que alrededor de 450.000 jubilados estadounidenses viven actualmente en el extranjero, y la cifra sigue aumentando. Muchos buscan equilibrar sus ingresos con un estilo de vida más cómodo, reduciendo gastos sin renunciar a servicios y comodidades modernas.

La razón económica es clave. El informe indica que un jubilado podría cubrir su presupuesto mensual en Tarragona con aproximadamente 1.700 euros, frente a los más de 5.000 dólares que necesitaría en Estados Unidos. Esta diferencia, junto a la calidad de vida, explica que la ciudad española haya logrado colarse entre los 10 destinos más recomendados para expatriados norteamericanos.

Pero Tarragona no destaca solo por los números. La ciudad combina un patrimonio histórico de primer nivel, con restos de época romana declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, con playas de arena dorada, amplios bulevares y parques urbanos. Su tamaño medio permite disfrutar de la vida mediterránea y de servicios urbanos sin el agobio de las grandes metrópolis.

Además, su cercanía a Barcelona ofrece acceso rápido a transporte, ocio y oferta cultural, un factor que muchos jubilados consideran imprescindible para mantener la tranquilidad sin renunciar a la comodidad. La ciudad logra así equilibrar la sensación de vivir en un entorno relajado con la seguridad de contar con infraestructuras de calidad.

En conjunto, estos factores hacen de Tarragona un destino atractivo para quienes buscan jubilarse con un estilo de vida mediterráneo, disfrutando de sol, mar y patrimonio histórico, pero sin los costes elevados ni la masificación de otras grandes ciudades españolas o europeas. La combinación de estos elementos explica por qué Tarragona conquista a los estadounidenses que planean su jubilación en 2026.