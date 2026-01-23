El pueblo de Tarragona famoso por sus calçots vive este fin de semana su gran fiesta

Valls, considerada la capital del calçot, vivirá este domingo una de sus jornadas más esperadas del año con la celebración de la Gran Festa de la Calçotada. La ciudad del Alt Camp se convertirá en el epicentro de la gastronomía catalana con un programa repleto de actividades populares, tradición y buen comer, en una cita que cada temporada atrae a miles de visitantes.

Desde primera hora de la mañana, calles y plazas se llenarán de ambiente festivo con cercaviles, demostraciones de cómo se cuecen los calçots a la brasa y diferentes concursos vinculados a este producto emblemático. Entre los actos más destacados figuran el Concurso de Cultivadores de Calçots, el Concurso de Salsa de la Calçotada y el siempre esperado Concurso de Comer Calçots, que se celebrará al mediodía.

Uno de los grandes reclamos de la jornada será la degustación popular, que permitirá disfrutar de una auténtica calçotada con calçots con IGP, salsa tradicional, pan, vino y productos locales. Además, durante todo el día habrá espacios habilitados con graellas para cocinar carne y longaniza a la brasa, así como servicio de bar y música en directo.

La fiesta contará también con la participación de las colles castelleres Joves Xiquets de Valls y Colla Vella dels Xiquets de Valls, que levantarán sus tradicionales pilares en uno de los momentos más simbólicos de la jornada. La música en vivo y las actividades para todos los públicos completarán una propuesta pensada tanto para familias como para grupos de amigos.

Paralelamente, diferentes espacios del centro acogerán paradas de venta y degustación de productos del territorio, con protagonismo para los vinos de la DO Tarragona y otras especialidades locales. Todo ello refuerza el carácter popular y abierto de una celebración que combina gastronomía, cultura y tradición.

La Gran Festa de la Calçotada es una de las citas gastronómicas más importantes de Cataluña y pone en valor una tradición con más de un siglo de historia. Cada invierno, Valls reivindica su vínculo con el calçot y consolida una fiesta que marca el inicio del momento álgido de la temporada calçotaire.