El pueblo de cuento a media hora de Tarragona rodeado de viñedos

La provincia de Tarragona esconde rincones desconocidos que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados. Entre estos tesoros se encuentra Aiguamúrcia, un pequeño municipio situado a media hora de Tarragona y rodeado de extensos viñedos que dibujan un paisaje de postal.

Uno de los principales atractivos de Aiguamúrcia es el Monasterio de Santes Creus, un conjunto cisterciense declarado Monumento Nacional. Sus muros, claustros y jardines ofrecen un viaje en el tiempo a la Edad Media, siendo un destino imprescindible para quienes buscan historia y arquitectura.

El río Gaià atraviesa la localidad, bañando sus calles y campos, mientras que los alrededores albergan castillos como el de Albà, Selma y Ramonet, así como la cruz gótica situada en el puente de Santes Creus, todos ellos catalogados como Bien de Interés Nacional.

Para los amantes de la naturaleza, Aiguamúrcia es un lugar ideal para hacer senderismo y rutas en bicicleta, con caminos que serpentean entre viñedos y bosques. Cada estación del año transforma los paisajes, ofreciendo panorámicas diferentes y dignas de fotografía.

La localidad también ofrece experiencias enoturísticas, con bodegas locales donde es posible degustar vinos de la Denominación de Origen Alt Camp, además de participar en catas y visitas guiadas que combinan historia, gastronomía y tradición.

Visitar Aiguamúrcia supone desconectar del bullicio urbano y sumergirse en un pueblo de cuento, donde el tiempo parece detenerse entre viñedos, monumentos históricos y rutas naturales que invitan a perderse y descubrir cada rincón de la comarca del Alt Camp.