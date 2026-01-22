Una soltera de Tarragona sorprende a un italiano en First Dates: «Ha venido con el cuchillo»

Una soltera de Tarragona ha sorprendido esta semana en el programa ‘First Dates’ de Cuatro al protagonizar una cita tan divertida como intensa con Antonio, un italiano de 26 años que viajó directamente a Barcelona para encontrar el amor. La joven, esteticista de profesión, se mostró clara desde el principio, ya que no busca que nadie le regale los oídos y confiesa que mantiene su físico trabajando a diario en el gimnasio.

Antonio, que trabajó como consejero legal y se enamoró del español durante su Erasmus en Granada, llegó al restaurante del amor dispuesto a conocer a alguien especial. Le gusta salir con amigos, conocer gente nueva y disfrutar del reggaetón. Aunque asegura tener épocas buenas y malas en el amor, confesó a Carlos Sobera que la semana pasada había sido particularmente intensa, con varios encuentros románticos en pocos días.

Desde la barra del restaurante surgieron las primeras impresiones, ya que Antonio admitió no haber percibido del todo el físico de Celeste, pero intuía que se cuidaba, mientras que ella reconoció que él cumplía con su requisito de “cara bonita”, aunque no coincidía con su ideal de físico “fuerte”. La química inicial dejó claro que ambos estaban dispuestos a conocerse a fondo.

Al sentarse en la mesa, Celeste y Antonio comenzaron a compartir sus vidas y experiencias amorosas. La soltera reconoció que normalmente no se siente atraída por los latinos, pero que el italiano había resultado ser una excepción en su vida. Antonio relató que ha tenido tres relaciones serias y que últimamente se ha centrado en proyectos personales, dejando el amor un poco de lado.

Durante la conversación, la esteticista no dudó en cuestionar los hábitos de su cita. Preguntó si le gustaba salir de fiesta, y Antonio admitió sin dudarlo que sí. Entre risas, Celeste le comentó que parecía inocente, aunque según ella “los inocentes son los peores”. El italiano no pudo evitar reírse y confesar que mucha gente le hace comentarios similares sobre su apariencia.

La cita terminó con un momento de complicidad que generó carcajadas en el plató, ya que Antonio, entre risas, dijo que Celeste “venía con el cuchillo”, haciendo referencia a lo directa y sincera que había sido a lo largo del encuentro. Con este encuentro, la pareja dejó claro que, más allá de la diversión, ambos estaban dispuestos a poner a prueba la química y ver si podía surgir algo más que una amistad.