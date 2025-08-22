Un tarraconense participa en First Dates con su mujer con Alzheimer en una residencia

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Francisco, un vecino de Tarragona de 87 años y empresario jubilado, fue uno de los protagonistas más sorprendentes de una de las recientes entregas del programa First Dates. Con cuatro matrimonios a sus espaldas, el soltero se presentó con una actitud cercana y directa. «Jamás he sido infiel en ninguno de ellos», aseguró, antes de dejar al presentador y a su cita sin palabras al revelar su situación actual.

Francisco reveló que, pese a estar legalmente casado, lleva un año viviendo solo. Su esposa, diagnosticada con Alzheimer, reside en un centro especializado desde hace meses. «Estoy casado, pero mi mujer no puede convivir conmigo, no lo digo yo, lo dicen los médicos», explicó con serenidad ante la sorpresa de Carlos Sobera. Aseguró sentirse solo y justificó su participación en el programa con una frase que resumía su forma de entender la vida: «Soy un animal de pareja».

La persona que compartió cena con él fue Helena, una peluquera jubilada de 80 años, residente en Barcelona, que buscaba a alguien con quien compartir escapadas de fin de semana. El primer encuentro fue cordial y ambos mostraron buena disposición. Ella destacó la elegancia y la actitud de Francisco, mientras él valoró su simpatía y su energía. «Tiene una personalidad atractiva», señaló el tarraconense tras los primeros minutos de conversación.

Durante la cena, Francisco tuvo gestos que sumaron puntos a su favor, como ofrecerse a intercambiar los platos cuando descubrió que a Helena no le gustaba uno de los ingredientes. La barcelonesa agradeció el detalle y elogió su actitud, asegurando que le agradaba su forma de estar y su vitalidad. Sin embargo, el clima amable cambió cuando él compartió que seguía casado y que su situación todavía estaba pendiente de resolverse.

Esa revelación sembró dudas en su acompañante. Aunque Francisco insistió en que el proceso de separación estaba en manos de su abogado, Helena no ocultó su incomodidad. «No me ha dado detalles, pero si sigue casado, debería aclarar su situación primero», comentó con cautela. La incertidumbre pesó durante el resto del encuentro y marcó la decisión final de la soltera.

En el reservado, Helena fue clara al expresar que no estaba dispuesta a avanzar en una relación con alguien que no estuviera oficialmente separado. «Yo quería conocer a un hombre soltero», sentenció. Francisco, por su parte, admitió que debía resolver ciertos asuntos legales, pero expresó su deseo de mantener el contacto. A pesar de las diferencias, ambos acordaron seguir conociéndose fuera de las cámaras.