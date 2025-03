La decepción de una tarraconense en First Dates: «Estoy acostumbrada a estar con escoltas de famosos»

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El restaurante de First Dates, programa que se emite en Cuatro, abrió sus puertas para recibir a Mar, una empresaria de Tarragona con mucho carácter que no dudó en dejar claro que sabía lo que quería. «Tengo mucho, mucho carácter», aseguró al principio, destacando su pasión por su negocio de estética y su naturaleza luchadora.

Mar buscaba a un hombre «respetuoso, llamativo, fibrado, alto, elegante y con ganas de hacer cosas». Su cita fue con Manu, un vigilante de seguridad de Barcelona que se describió como un hombre deportivo y amante de los animales. «Es un bellezón, tiene un físico de doce», comentaba Manu, convencido de que se ajustaría al tipo de hombre que Mar deseaba.

Sin embargo, la primera impresión de Mar al conocer a Manu no fue nada positiva. «No es para nada mi tipo, estoy acostumbrada a estar con escoltas de famosos, hombres de 120 kilos», declaró claramente. A pesar de compartir algunas pasiones en común, como el amor por los animales y el gimnasio, la conexión entre ambos no fue la esperada.

A lo largo de la cita, Mar dejó claro que no estaba convencida por el físico de Manu. «Se cuida, pero no al nivel que yo estoy acostumbrada», comentaba, además de no entender su fuerte apego hacia su perro. «Está muy sometido a su animal y al trabajo», afirmó.

La conversación tomó otro giro cuando Manu le preguntó a Mar qué buscaba en una relación. «Alguien con quien pasar el resto de mi vida, algo serio», explicó él. Mar, por su parte, dejó claro que no estaba interesada en tener hijos. «Que te encanten los niños en cinco minutos es fácil, pero ser madre es algo muy diferente», sentenció.

La decepción de Mar creció aún más al enterarse de que Manu no compartía su mismo nivel económico. «Yo buscaba a alguien que tuviera todo en condiciones, no a alguien que necesite que le ayude a viajar», explicó, dejando claro que no veía futuro en la cita. Aunque Manu sí estuvo dispuesto a tener una segunda cita, Mar lo rechazó, ya que sentía que no encajaban en muchos aspectos fundamentales de la vida.