Prórroga para el permiso provisional de las terrazas de la Plaça de la Font

Imagen de archivo de varias terrazas de establecimientos de la Plaça de la Font durante un día de verano.TJERK VAN DER MEULEN

Publicado por Marta Omella

El Ayuntamiento de Tarragona mantendrá, de momento, la autorización provisional para las terrazas de la Plaça de la Font más allá de los seis meses inicialmente previstos, a la espera de presentar el proyecto definitivo que tiene que redefinir la imagen de este espacio.

Según explican desde el consistorio, el documento ya se está trabajando y se dará a conocer de cara a la primavera. Este permiso temporal daba a los restauradores de la plaza seis meses para adaptarse a la nueva ordenanza de terrazas, la cual entró en funcionamiento el pasado 5 de junio.

Es la única zona de la ciudad con esta autorización, otorgada excepcionalmente por sus «características particulares», como es el caso de la abundancia de estructuras fijas, que todavía mantienen a pesar de haber quedado prohibidas.

Tampoco se les aplican los mismos límites de espacio ni distancia. Se trata, recuerdan fuentes municipales, de una «normativa viva». Por este motivo, explican, también se está estudiando como redefinir la distribución de las terrazas de la calle Mallorca con el objetivo de «mejorar la convivencia entre el vecindario y la actividad de restauración».

Poco después de que la ordenanza entrara en vigor, los residentes denunciaron que su descanso seguía siendo «constantemente interrumpido» por «la alta concentración de personas» reunidas en los locales de la zona. Estos, afirmaban a los vecinos, no estarían respetando los límites de aforo establecidos por la normativa.

Así, el Ayuntamiento comunicó que instalaría señales físicas para marcar el espacio delimitado para las terrazas. No obstante, la comisión técnica todavía está trabajando para acabar de definir estas nuevas medidas.

Malestar en la Plaça de la Font

En este contexto, los vecinos de la Plaça de la Font critican la ampliación de la moratoria, ya que consideran que los seis meses concedidos inicialmente eran «tiempo suficiente» para adaptarse a la nueva ordenanza. Según denuncian, una vez superado este periodo, la situación no ha variado de manera significativa, hecho que atribuyen a la «falta de aplicación efectiva» de la normativa.

Así, explican, los incumplimientos persisten, con sobreocupación del espacio público, vulneraciones de los horarios establecidos y presencia de música y pantallas exteriores con sonido hasta bien entrada la noche, tanto en días laborables como los fines de semana.

Los residentes también alertan de un «clima de tensión creciente» con parte del sector de la restauración de la plaza y aseguran haber sufrido «episodios de hostilidad, intimidaciones y amenazas». Además, advierten que el conflicto va más allá de la convivencia y se ha convertido en «un problema de salud pública», y recuerdan que «no permitir el descanso de los vecinos es un método de tortura». Al fin y al cabo, el colectivo exige que «se aplique de una vez por todas la ordenanza con todo su articulado, tal como se nos dijo».