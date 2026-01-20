«Clima de tensión creciente» entre los residentes de la Plaza de la Font y los restauradores

Imagen de archivo de varias terrazas de establecimientos de la Plaza de la Font durante un día de verano.Tjerk van der Meulen

Malestar en la Plaza de la Font por la normativa de terrazas que se aplica desde el 5 de junio a Tarragona. El Ayuntamiento de Tarragona ha decidido mantener, de momento, la autorización provisional en este punto más allá de los seis meses inicialmente previstos, a la espera de presentar el proyecto definitivo que tiene que redefinir la imagen de este espacio.

En este contexto, los vecinos de la Plaza de la Font critican la ampliación de la moratoria, ya que consideran que los seis meses concedidos inicialmente eran «tiempo suficiente» para adaptarse a la nueva ordenanza. Según denuncian, una vez superado este periodo, la situación no ha variado de manera significativa, hecho que atribuyen a la «falta de aplicación efectiva» de la normativa.

Así, explican, los incumplimientos persisten, con sobreocupación del espacio público, vulneraciones de los horarios establecidos y presencia de música y pantallas exteriores con sonido hasta bien entrada la noche, tanto en días laborables como los fines de semana.

Los residentes también alertan de un «clima de tensión creciente» con parte del sector de la restauración de la plaza y aseguran haber sufrido «episodios de hostilidad, intimidaciones y amenazas». Además, advierten que el conflicto va más allá de la convivencia y se ha convertido en «un problema de salud pública», y recuerdan que «no permitir el descanso de los vecinos es un método de tortura». Al fin y al cabo, el colectivo exige que «se aplique de una vez por todas la ordenanza con todo su articulado, tal como se nos dijo».