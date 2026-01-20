¿Qué se sabe hasta ahora del accidente de trenes de Adamuz?

Vagones de los trenes Iryio y Alvia siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo.EFE

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

Son ya 41 las víctimas mortales del accidente de trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) cuando un Iryo que circulaba a Madrid procedente de Córdoba descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.

Esto es lo que se sabe del accidente hasta el momento.

Los hechos

- Hay 41 fallecidos y 39 personas continúan ingresadas, 13 de las cuales, entre ellas un menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

- De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños.

- Dos de los tres cadáveres atrapados en el tren Alvia ya han sido recuperados por los equipos de rescate que actúan en la zona.

- El cadáver recuperado anoche se ha localizado bajo los restos del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones descarrilaron provocando el siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia.

- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en TVE que están localizados tres cuerpos entre los amasijos del tren Alvia, que en las próximas horas esperan ser excarcelados.

- El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 personas fallecidas en el accidente de trenes y han realizado 23 autopsias. Las víctimas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco.

- Respecto a las 43 denuncias presentadas por desaparición, el presidente andaluz ha aclarado que había tres denuncias sobre la desaparición de una misma persona.

- La provincia de Huelva es la más afectada por la tragedia, con al menos 15 fallecidos confirmados oficialmente y varias personas desaparecidas. La familia Zamorano, de Punta Umbría, con cuatro víctimas mortales simboliza el horror de esta catástrofe.

Los trabajos en la zona

- Durante la noche y la madrugada los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada ha realizado labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo.

- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado este martes que la Guardia Civil está centrada ahora en analizar el coche seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba), y luego ya lo harán los técnicos.

- Este mediodía los agentes de la servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya habían concluido la inspección ocular y recogida de evidencias de los vagones 7 y 8 y continúan sus análisis en los otros seis coches con la previsión de poder terminar este martes.

- Una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los trabajos se centrarán en sacar de las vías esos coches, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno.

- Para esta tarea están preparadas dos enormes grúas de 400 y 300 toneladas. Tratarán de enderezar los tres vagones descarrilados del tren Iryo con apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

- Más de 50 militares cooperan en los trabajos de estabilización de vagones de tren por parte del equipo de búsqueda y rescate urbano (USAR), están dando seguridad a los servicios de emergencias y apoyo a las autoridades con materiales específicos.

- Continúa el trabajo en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), desplegado junto al Edificio Técnico de Adif en Adamuz, donde está prevista una nueva reunión de coordinación entre operativos.

Primera jornada de luto

- Poco después del mediodía, en la primera jornada de lutos oficial, los reyes han llegado a la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz y han podido conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

- Iberia ha rebajado de 150 a 99 euros el precio máximo por trayecto de los billetes entre Madrid y Andalucía hasta el 2 de febrero.

- Además ha ampliado el número de asientos en un 57 %, con 6.316 plazas adicionales desde este martes y hasta el domingo, y ha añadido un vuelo diario más en cada sentido entre Madrid y Sevilla, hasta el domingo, y uno más entre Madrid y Málaga en cada sentido, hasta el viernes.