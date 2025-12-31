La ZBE de Tarragona se pone en marcha: multas, excepciones y todo lo que tienes que saber

Imagen de un cartel que indica la entrada a la ZBE de Tarragona, en la avenida Vidal i BarraquerACN

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Tarragona ha entrado en vigor este miércoles 31 de diciembre de 2025. La medida afecta a los vehículos que no dispongan de distintivo ambiental y tendrá como objetivo principal reducir la contaminación urbana a la ciudad. La activación se realizará de lunes a viernes laborables, entre las 7 y las 19 horas, y se aplicará principalmente en la Part Alta, el Eixample y los Barrios Marítimos.

Para garantizar un periodo de adaptación, los residentes empadronados en Tarragona podrán circular con vehículos sin distintivo durante todo en el 2026 sin ninguna restricción. Progresivamente se irán aplicando nuevas restricciones hasta el 1 de enero del 2028, cuando los vehículos con etiqueta B dejen de tener libre acceso a la ZBE. Además, se han definido excepciones y autorizaciones específicas para colectivos de rentas bajas, servicios esenciales, vehículos de personas con movilidad reducida y otros casos particulares.

Mapa de la ZBE de Tarragona.

La ZBE contará con 45 cámaras de lectura de matrículas y con sensores ambientales. También se han hecho los trabajos de pintura en el asfalto para indicarlo a los conductores. El área delimitada incluye las calles dentro del perímetro formado por avenida Vidal i Barraquer, avenida Argentina, avenida Catalunya, calle Reina Maria Cristina, paseo Torroja, paseo Sant Antoni, vial William J. Bryant, paseo de Espanya, calle Comerç y Moll de Costa. Las vías perimetrales no tienen restricciones.

Para los vehículos «empadronados» en Tarragona no habrá limitaciones hasta de aquí un año. Así, a partir del 31 de diciembre del 2026, las restricciones también se aplicarán a los vehículos de Tarragona de fuera la ZBE, mientras que para los residentes de dentro del área delimitada la normativa no tendrá efectos hasta el 31 de diciembre del 2027. A partir del 1 de enero del 2028, cerca de un 20% del parque de vehículos de la ciudad sufrirá las restricciones.

Las restricciones se endurecerán a partir de 2028

Durante la primera fase, hasta diciembre de 2027, podrán circular libremente bicicletas, vehículos de movilidad personal y coches con etiqueta 0, ECO, C o B. A partir de 2028, las restricciones se endurecerán, afectando también en los vehículos con distintivo B. Los conductores no empadronados que accedan a la ZBE sin distintivo recibirán multas de 200 euros, con un incremento del 30% en caso de reincidencia.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha campañas informativas a través de la oficina ZBE, cartas a los residentes y publicitado para asegurar que la entrada en vigor de la normativa sea progresiva y pedagógica.

Según la concejala de Movilidad, Sonia Orts, la ZBE representa una oportunidad para mejorar la calidad del aire en Tarragona, pero su aplicación será flexible y contará con todas las excepciones necesarias para no dejar nadie atrás. Toda la información sobre autorizaciones y el funcionamiento de la ZBE puede consultarse en la web oficial del Ayuntamiento: www.tarragona.cat/zbe.