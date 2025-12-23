El Ayuntamiento de Tarragona lanza un buscador para consultar cómo afecta la ZBE a cada vehículo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha habilitado en la web municipal una aplicación que tiene como objetivo dar información personalizada sobre cómo afecta la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en los vehículos empadronados en Tarragona y que entra en funcionamiento el próximo día 31 de diciembre de 2025.

Se trata de un buscador que cruza el número de matrícula con las diferentes situaciones que contempla la ordenanza municipal de la ZBE en Tarragona, así como el calendario de implantación previsto para los próximos años, de manera tal que las personas que tienen el vehículo empadronado en la ciudad reciben la información individualizada de cómo les afecta a la nueva normativa.

La consejera de Movilidad, Sonia Orts, ha destacado que «se trata de una normativa que afecta a toda la ciudadanía. Y, por este motivo, queremos poner todos los recursos disponibles al servicio de las personas, para que reciban esta información de manera clara, sencilla y transparente».