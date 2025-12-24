Sonia Orts: «Si estás empadronado y el vehículo tiene etiqueta, no tienes que hacer ningún trámite de la ZBE»

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

¿Qué se encontrarán los ciudadanos que tengan que coger el coche a partir del día 31?

«Este sistema se aplicará los días laborables del lunes al viernes, de las siete de la mañana a las siete de la tarde. Tenemos que tener en cuenta que sólo afectará a los coches que no tengan ninguna etiqueta, de ningún tipo. Sin embargo, los empadronados a Tarragona podrán acceder sin restricciones, con o sin etiqueta, hasta el 31 de diciembre del próximo año».

¿Estos vehículos se tendrán que registrar?

«Sí. Hemos movilizado diferentes trabajadores en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana que, tanto presencialmente como por teléfono, podrán atender y ayudar a los tarraconenses a que lo necesiten para hacer estos trámites. Los vehículos que no tengan etiqueta tienen que saber que podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta 12 días al año sin la necesidad de registrarse».

¿Los tarraconenses que tengan el vehículo con etiqueta, lo tendrán que llevar visible?

«No. No hará falta. Les cámaras que están en torno al perímetro ya detectarán la matrícula y se cruzarán los datos con la DGT y con la plataforma interna que tenemos. Ya se sabrá si tiene etiqueta o no. Si Usted está empadronado en Tarragona y tiene la etiqueta no hará falta que haga nada».

¿Tienen constancia de cuántos vehículos no tienen etiqueta en Tarragona?

«Está sobre el 20% de los coches de la ciudad. Somos conscientes de que los cambios cuestan. Al final, la normativa europea, para ser un municipio de más de 50.000 habitantes, nos obliga. Pero quiero enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía».

Se prevén diferentes excepciones también.

«Sí. Hemos contemplado hasta 24 excepciones, como el transporte de personas con movilidad reducida, personas con rentas bajas, el transporte de personas con enfermedades que impiden el uso del transporte público, servicios esenciales y de emergencia, entre otros. No queremos dejar a nadie atrás».

Vehículos de fuera

¿Y con respecto a los vehículos de ciudadanos de fuera de Tarragona?

«Se aplica la misma fórmula, aunque las sanciones en los vehículos ya arrancarán para los que no están empadronados en la ciudad. Sin embargo, es evidente que a nosotros aquellos a los cuales también nos interesa es que siga viniendo la gente de fuera a trabajar, a comprar, a pasear y a disfrutar de la ciudad. Lo haremos todo bastante progresivo, siempre con la voluntad de hacer pedagogía y de informar».

También es fruto del trabajo con los diferentes grupos municipales.

«Totalmente. El 80% de las aportaciones de los otros grupos se trataron e incluyeron. Siempre hemos trabajado con este objetivo».

¿Alguien que se registre en la ZBE de Reus lo tendrá que volver a hacer a la de Tarragona?

«No. Estamos trabajando para que no haga falta hacerlo dos veces. Son unas ocho ciudades en Cataluña que están ya en el sistema y te servirá para cualquier zona de bajas emisiones de estas ciudades».

Trabajo con Reus

Con respecto a la confección de la ordenanza, se ha trabajado conjuntamente con Reus.

«Sobre todo con respecto a los horarios. Llegamos a diferentes pactos para que no hubiera diferencias que al final acabaran yendo en contra de la propia ZBE por la proximidad entre territorios. Las dos ciudades vamos igual».

¿La excepción de los fin de semana es una decisión propia?

«Sí. Es competencia de los ayuntamientos decidir. Tenemos claro que los fines de semana, ciertos festivos, son jornadas de mucho movimiento y creemos que tenemos que facilitar que se pueda entrar».

Nueva etapa en el 2028

¿A partir del 2028, qué cambiarà?

«A partir del 31 de diciembre de 2027 empezarán las restricciones para vehículos con etiqueta B de fuera de Tarragona pero también de Tarragona. Pero todavía quedan dos años. Creemos que ahora el foco tiene que estar al ver cómo se desarrolla la ZBE en la primera fase en la ciudad».

¿Se prevén más aparcamientos disuasivos?

«Prevemos unos dos o tres en zonas clave de la ciudad. Sabemos son un modelo de éxito».