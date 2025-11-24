Tarragona será el epicentro de la gastronomía española en 2026

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La ciudad de Tarragona acogerá la Gala de los Soles de la Guía Repsol 2026, donde se desvelarán los restaurantes galardonados del próximo año. El evento tendrá lugar el lunes 16 de febrero en el Palau Firal i de Congressos, bajo el lema “Seguim provant coses noves”, y reunirá a más de 200 chefs, personalidades y medios acreditados de toda España.

Los actos previos comenzarán el domingo 15 de febrero en Reus con una gran fiesta de bienvenida a los galardonados, destinada a “calentar motores” antes de la ceremonia principal. Asimismo, la localidad de Alcanar, en las Terres de l’Ebre, será la sede de la entrega de los Soletes de primavera 2026, la distinción más joven de la Guía Repsol, que premia locales con encanto, cercanía y propuestas únicas.

Cataluña, recientemente reconocida como Región Mundial de la Gastronomía 2025, es la comunidad con mayor número de restaurantes con Soles Guía Repsol en España, sumando un total de 114. En la provincia de Tarragona se encuentran 13 de estos establecimientos, consolidando a la región como referente nacional de excelencia culinaria, con 9 restaurantes distinguidos con la máxima categoría de tres Soles.

El anuncio oficial de la sede de la Gala ha tenido lugar en la Sala Sarcòfag del Pretori romano de Tarragona, con la presencia de representantes de la Generalitat de Catalunya, la Diputación de Tarragona, los ayuntamientos de Tarragona, Reus y Alcanar, y la dirección de Guía Repsol. Las autoridades han destacado la importancia del evento para proyectar Tarragona y su entorno como referente gastronómico internacional.

Miquel Sàmper, conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, ha resaltado que la celebración de la gala Repsol en Tarragona representa un legado para consolidar el liderazgo gastronómico de la región. Por su parte, Noemí Llauradó, presidenta de la Diputación, ha destacado la oportunidad de mostrar la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y establecimientos de restauración locales.

La Gala de los Soles Repsol es también un escaparate de innovación y talento culinario. María Ritter, directora de Guía Repsol, ha subrayado que Cataluña concentra a chefs referentes internacionales y que Tarragona, con sus productos del Mediterráneo y del Delta de l'Ebre, es el lugar idóneo para celebrar este reconocimiento.