Encendido de luces de Navidad en Tarragona: fecha, hora y actividades

Tarragona ya tiene marcada en rojo la fecha que dará inicio oficial a la Navidad. El viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, la ciudad encenderá su iluminación festiva, un acto que este año cambia de ubicación y que se ha preparado como una celebración por todo lo alto.

El encendido se hará desde la plaza de la Font, donde se reunirá la programación principal. El acto arrancará al anochecer, alrededor de las 18.00 h, con un espectáculo que combinará música y pirotecnia. El Ayuntamiento explica que el cambio desde la Rambla Nova permitirá una mejor visibilidad para el público.

Durante la celebración también se iluminará un gran árbol de Navidad de 15 metros situado junto a la fachada del Ayuntamiento. Este se sumará al tradicional árbol de la Rambla Nova, que volverá a ser uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.

Este año el Ayuntamiento ha destinado más de 400.000 euros a la iluminación navideña, que decorará unas 70 calles entre el 28 de noviembre y el 7 de enero, encendidas cada día hasta medianoche. Una de las novedades más llamativas será la recuperación de las antiguas luces de la calle Unió, recreadas gracias a fotografías cedidas por una vecina.

Aunque el gran encendido se concentra en la plaza de la Font, la Navidad brillará también en los barrios, donde a lo largo de los próximos días se organizarán pequeños actos propios de encendido, siguiendo la fórmula del año pasado. La intención del Ayuntamiento es que “cada barrio tenga su momento mágico” y que las actividades lleguen a toda la ciudad.

A partir de ese mismo fin de semana arrancarán también parte de las más de 200 actividades navideñas previstas para este año: talleres, espectáculos familiares, el Árbol de los Deseos, propuestas juveniles y actividades en el centro y los barrios. Tarragona se prepara, en definitiva, para unas fiestas amplias, diversas y pensadas para todos los públicos.