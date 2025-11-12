El pueblo de Tarragona con una feria navideña que sorprende: mercadillo, dulces y pista de hielo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La Feria de Navidad del Morell marca, cada año, el inicio de las fiestas en este municipio de Tarragona. Desde el 28 hasta el 30 de noviembre, la calle Àngel Guimerà se llenará de paradas con productos navideños, decoraciones, regalos artesanales y propuestas gastronómicas.

La concejala Mònica Casas explica que la feria “da visibilidad al tejido comercial y artesanal y comparte el espíritu de las fiestas con todos”. Por su parte, el alcalde Eloi Calbet subraya que el evento se ha convertido en parte de la identidad del municipio.

Más de 50 paradas temáticas permitirán a los visitantes descubrir decoraciones navideñas, figuras de belén, regalos personalizados, bisutería, juguetes de madera y elaboraciones artesanales de todo tipo. También habrá productos gastronómicos y de proximidad, desde embutidos, quesos y pan hasta vinos, mieles y licores de bodegas locales.

La feria contará con una pista de hielo, espectáculos en directo y talleres infantiles, como manualidades para decorar el árbol de Navidad o la preparación de postales y cartas para Papá Noel y los Reyes Magos. Los más pequeños podrán participar en el taller del duende reciclador, que enseña a crear adornos sostenibles a partir de materiales reutilizados.

La zona gastronómica ofrecerá degustaciones de productos típicos del territorio, chocolate caliente con churros y catas guiadas de vinos locales. Algunas paradas permitirán maridajes navideños, ideales para quienes quieran descubrir los mejores productos de la región para las celebraciones de diciembre.

Con su luz, música, artesanía y espíritu navideño, la Feria de Navidad del Morell promete ser uno de los grandes acontecimientos del Camp de Tarragona. Cada edición atrae a miles de visitantes, convirtiendo el municipio en un escenario de cuento y consolidando esta feria como un evento de referencia en la provincia.