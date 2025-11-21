El Ayuntamiento de Tarragona aprueba el presupuesto con el apoyo del PSC, Junts, ECP y tres no adscritos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este viernes el presupuesto para el 2026 con el apoyo del gobierno municipal del PSC, además de Junts, En Comú Podem y tres concejales no adscritos -dos exVox y una exJunts. En cambio, ERC, PP y Vox han posicionado en contra.

Las cuentas ascienden a 236 millones de euros, con una previsión para inversiones de 19,5 millones, entre las cuales destacan partidas por construir vivienda social, mejoras en la Part Baixa o renovación de la flota de autobuses municipales. «Es un presupuesto realista, pragmático y da respuesta a las demandas de la ciudadanía», ha destacado la consejera de Hacienda, Isabel Mascaró. Desde de ERC han afirmado que los socialistas no han cumplido muchos de los compromisos de años anteriores.