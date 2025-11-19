El Ayuntamiento de Tarragona invertirá 4 MEUR en nuevas viviendas de alquielr en Floresví Garreta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona destinará una partida de 1,5 millones de euros para ampliar el parque de vivienda pública y 4 MEUR para la construcción de nuevas viviendas de alquiler en Floresví Garreta. Estas son dos de las 50 acciones concretas que han pactado al PSC y En Comú Podem para dar apoyo a los presupuestos municipales de 2026. Estos serán sometidos a aprobación en el pleno del 21 de noviembre de 2025.

El acuerdo al que han llegado las dos formaciones se centra al poner la vida de las personas en el centro de la ciudad, con especial atención en la vivienda, las políticas sociales y la transición ecológica.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expresado el agradecimiento a En Comú Podem «por la confianza y la colaboración por tercer año consecutivo en la construcción de unos presupuestos municipales que ponen la vida de las personas en el centro. Este acuerdo nos permite avanzar con medidas concretas en vivienda, políticas sociales, movilidad y transición ecológica, garantizando una Tarragona más justa, verde e inclusiva. Con estos presupuestos 2026, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de la ciudadanía y con una gestión municipal responsable y transparente».

Por su parte, el portavoz de En Comú-Podem, Jordi Collado, ha remarcado que «este pacto ofrece soluciones y acuerdos que mejoran la vida de la gente, porque consolida un modelo de con oportunidades al alcance de todo el mundo y con una economía local cooperativa, que linda la emergencia climática con justicia social, garantiza derechos básicos como la vivienda, la educación y la salud, y refuerza la democracia arraigada en los barrios». Y ha añadido que el acuerdo «es un compromiso político y ético para avanzar hacia una Tarragona más justa, verde y libre», ha remarcado el consejero del mismo grupo municipal, Toni Carmona.

50 acciones pactadas

Entre los puntos pactados está la nueva construcción de nuevas viviendas de alquiler en Floresví Garreta con una partida de 4 MEUR; la ampliación del parque de vivienda pública por 1,5 millones de euros; ayudas a la rehabilitación energética y de accesibilidad; el mantenimiento del precio del autobús y renovación de su flota; la creación de una bolsa de locales vacíos para el comercio de proximidad; el desarrollo del Parc Agrari de l'Horta Gran y establecimiento de refugios climáticos; medidas de memoria democrática y refuerzo del tejido cultural y deportivo, como Tallers Oberts o la Mostra de Teatre Jove; y acciones socioeducativas y programas de cooperación internacional, incluido el convenio con Open Arms con más impulso económico.

Además, se impulsará la movilidad y la mejora del espacio público con actuaciones integrales en Bonavista y Sant Salvador, zonas verdes a Torreforta y mantenimiento de precios de la EMT con ampliación de servicios como la tarde de la L43.

Para garantizar la transparencia y la coordinación en la ejecución de las medidas, los dos grupos municipales mantendrán reuniones mensuales de seguimiento, canales de comunicación abiertos sobre cada acción y participación conjunta en todas las acciones comunicativas vinculadas al acuerdo.