Tarragona instala las cámaras de la ZBE: multas desde diciembre y todo lo que debes saber

La instalación de las cámaras de control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Tarragona ya ha comenzado, lo que supone un paso clave antes de que la medida entre en vigor durante el mes de diciembre. La ZBE dispondrá de 44 cámaras distribuidas por las zonas restringidas de la ciudad, que controlarán el acceso de vehículos sin distintivo ambiental.

Aunque aún no hay una fecha exacta para su activación, el Ayuntamiento asegura que se realizarán pruebas previas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. La ZBE afectará principalmente a la Part Alta, l’Eixample y los Barris Marítims, con circulación limitada entre las 7 y 19 horas de lunes a viernes laborables.

Existen algunas excepciones: quedarán fuera del perímetro la avenida Vidal i Barraquer, la avenida Argentina, la avenida Catalunya, el paseo Torroja, el paseo Sant Antoni, el paseo de España, el vial William J. Bryant, la calle Comerç, la calle Reina Maria Cristina y el Moll de Costa.

Durante la primera fase, hasta diciembre de 2027, podrán circular vehículos con etiqueta 0, ECO, C y B, así como bicicletas y vehículos de movilidad personal. A partir de 2028, las restricciones se endurecerán y también afectarán a los vehículos con etiqueta B.

En cuanto a las sanciones, los conductores no empadronados en Tarragona que accedan a la ZBE sin distintivo ambiental recibirán multas de 200 euros, consideradas graves según la Ley de Tráfico, con un incremento del 30% en caso de reincidencia.

Los residentes de la ciudad tendrán un periodo de adaptación hasta enero de 2027. Según el Ayuntamiento, aproximadamente un 25% de los coches que circulan por la ciudad carecen de etiqueta ambiental, por lo que se verán afectados directamente por la normativa.

El consistorio también ha licitado el contrato para la señalización de la ZBE, con un presupuesto de 112.651 euros. Se instalarán unas 60 señales verticales y pictogramas horizontales en los principales accesos al centro, incluyendo la N-240, la carretera de Reus, la A-7 o el paseo Marítimo.

Las marcas viales delimitarán los carriles de acceso y se aprovecharán palos de aluminio y farolas existentes para colocar la señalización. La medida se enmarca dentro de la legislación europea y estatal sobre calidad del aire y cambio climático, derivada de la Ley de Cambio Climático de 2021 y el Real Decreto de 2022, que exige a ciudades de más de 50.000 habitantes implantar ZBE.

En Cataluña, el Plan de calidad del aire horizonte 2027 establece que las ordenanzas deben estar aprobadas antes del 1 de enero de 2026. Según la concejala de Movilidad, Sonia Orts, la ZBE “es una oportunidad para la ciudad, pero tiene que aplicarse con todas las excepciones necesarias para no dejar a nadie atrás”.