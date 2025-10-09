Los vehículos sin distintivo ambiental que sí podrán circular por la ZBE en Tarragona

No todos los vehículos sin distintivo ambiental serán sancionados por circular por la ZBE.Cedida

No todos los vehículos sin distintivo ambiental serán sancionados por circular por la ZBE, ya que la ordenanza incluye excepciones para colectivos y situaciones específicas. Estos tendrán que obtener una autorización de acceso del Ayuntamiento, ya sea continua o puntual.

Por lo tanto, podrán circular sin restricciones los residentes (durante el primer año), las personas con movilidad reducida y rentas bajas, los vehículos de servicios esenciales o de emergencias, o los de autoescuelas ubicadas en las ZBE.

También se prevén permisos para taxis, transporte escolar y de mercancías peligrosas, vehículos de reparto, mudanzas y talleres, entre otros. Además, los vehículos no autorizados podrán acceder a la zona de manera esporádica un total de 12 veces al año.

En caso de que el acceso haya sido motivado por una urgencia médica, se podrá tramitar la autorización en el plazo de tres días, siempre que esta sea debidamente acreditada. También podrán acceder los vehículos que se dirijan a estacionar en los aparcamientos de uso público ubicado dentro de la ZBE.