Vecinos de la Rambla Nova convocan una sentada contra la pacificación de la primera coca

Vecinos de la primera coca de la Rambla Nova han convocado una sentada delante de la estatua de Roger de Llúria el 27 de noviembre a las 11 h para protestar contra el proyecto de conversión de este tramo en zona exclusivamente para peatones.

La movilización se celebrará un día antes de que se cumpla un año del inicio de la prueba piloto de pacificación. La convocatoria será la primera acción pública de este grupo de residentes, que hasta ahora había impulsado una recogida de firmas y había presentado varios escritos al Ayuntamiento.

«Tenemos que hacer esto porque, si no, parece que nos conformamos», explican los organizadores. Los vecinos denuncian que, durante este año, «no ha habido escucha activa ni voluntad real de encontrar soluciones».

Delante de eso, proponen sustituir el actual modelo por una plataforma única que permita compatibilizar el espacio para peatones con el acceso restringido para residentes. Recuerdan también que otros municipios, como Barcelona o el Vendrell, utilizan sistemas de control de vehículos y argumentan que una Rambla de 45 metros de anchura «tiene margen de sobra para hacer convivir diferentes usos».

«Entendemos la voluntad de sacar los coches del centro, este no es el problema. Lo único que queremos es una zona habitable. Lo que pedimos es poder seguir realizando actividades básicas y necesarias como recoger a una persona mayor, una persona con movilidad reducida, niños, descargar utensilios personales, mercancías, etc., afirman.

También están en desacuerdo con la nueva intervención temporal, que tendrá una duración de unos dos años y un presupuesto de 100.000 euros. «Creemos que la ciudad tiene otras necesidades más urgentes», apuntan.