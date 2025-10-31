Una intervención artística pondrá en valor el primer tramo de la Rambla Nova de Tarragona

Imagen de los impulsores del proyecto de intervención en la Rambla Nova de Tarragona.ACN

El primer tramo de la Rambla Nova de Tarragona, que toca al Balcó del Mediterrani, cambiará su fisonomía en los próximos meses a partir de una intervención artística.

El proyecto pretende poner en valor este espacio de la ciudad y afectará a la zona lateral donde ahora está la calzada, que se pavimentará de color sepia simulando baldosa hidráulica y se pintarán los retratos de 28 personajes que han tenido un papel relevante en la historia de la ciudad.

La actuación se prevé que esté terminada para Sant Jordi del año que viene y supondrá una inversión de 100.000 euros por parte del ayuntamiento. La intervención será temporal hasta que se haga el proyecto definitivo, de aquí unos dos años, y las terrazas volverán a las aceras laterales.