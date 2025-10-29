Se necesitan taxistas en Tarragona: convocan un examen urgente para cubrir la falta de conductores

El Ayuntamiento de Tarragona ha abierto una convocatoria de examen para obtener la cartilla municipal de taxista ante la falta de conductores habilitados en la ciudad. La decisión se tomó tras la reclamación del sector, que alertó de dificultades para garantizar el servicio de taxi, sobre todo en las horas punta y en zonas con menor disponibilidad.

La prueba se realizará el 23 de diciembre, con plazos de tramitación reducidos para agilizar la incorporación de nuevos conductores. Según la resolución firmada por el tercer teniente de alcalde, Nacho García Latorre, la urgencia responde a la necesidad de garantizar la cobertura de la movilidad ciudadana. El Ayuntamiento recuerda que normalmente se celebran dos exámenes al año, en mayo y noviembre, pero este año la segunda convocatoria no estaba prevista.

El presidente de la Agrupació Ràdio Taxi de Tarragona, Miguel Barragán, explica que las pruebas son exigentes, ya que cada examen cuenta con unos veinte aspirantes y solo aprueban tres o cuatro. La evaluación incluye preguntas sobre la legislación del taxi y conocimiento de la ciudad, así como una entrevista en catalán con especialistas. Barragán propone que la tasa del examen aumente pero incluya formación, o incluso la eliminación de la prueba, siguiendo el ejemplo de municipios cercanos.

Sin embargo, la Asociación Gremial de Taxistas de Tarragona se muestra cauta. Su secretario, Agustí Calvache, defiende la necesidad de mantener requisitos mínimos de seguridad y calidad, como contratos a jornada completa y ausencia de antecedentes penales. De hecho, abogan por facilitar la aprobación de los aspirantes y aumentar la frecuencia de convocatorias, para garantizar relevo por jubilaciones, cubrir bajas o contratar segundos conductores en verano.

El sector trasladará estas demandas este viernes en una reunión con el Ayuntamiento. Entre los temas a tratar estarán la posible eliminación del examen, incentivos municipales para la compra de vehículos adaptados, la ocupación indebida de paradas de taxi por coches particulares y la demora en los trámites para cambiar licencias.

Las cartillas municipales son esenciales para poder conducir un taxi en Tarragona y su obtención requiere un permiso adicional que puede superar los 6.000 euros. Desde Ràdio Taxi insisten en mantener una buena relación con el Ayuntamiento para encontrar soluciones conjuntas que aseguren un servicio de calidad y suficiente cobertura para la ciudad.