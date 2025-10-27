El mejor pan de payés de Cataluña se hace en esta ciudad de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El mejor pan de payés de Cataluña se hace en el Forn Sistaré de Reus. El histórico obrador reusense ha sido proclamado ganador del Concurso al Mejor Pa de Pagès Català IGP 2025, en la final que se celebró el pasado viernes en Sant Vicenç dels Horts. El certamen distingue cada año al pan que mejor representa la calidad, la tradición y la autenticidad de este producto emblemático de la gastronomía catalana.

La final reunió a cinco hornos seleccionados de todo el territorio: Forn Gil (Barcelona), Panarra (L’Hospitalet de Llobregat), Cal Moliné (Manresa), Forn Artesà L’Espurna (Berga) y Forn Sistaré (Reus), que finalmente consiguió imponerse al resto. El premio fue recogido por Tomàs y Xavier Pàmies Sistaré, junto a su hijo Xavier, sexta generación de panaderos de esta saga familiar con más de un siglo de historia.

El jurado del concurso estuvo presidido por el alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, e integrado por referentes del sector agroalimentario como Antoni Vila (IGP Pa de Pagès Català), Gerard Pujol (DOP Pera de Lleida), Marc Casamitjana (ganador del concurso 2024) y Jordi Rosell (Fleca Rosell). Su deliberación valoró la autenticidad, el aroma, la textura y la fidelidad al proceso tradicional del pan de payés catalán.

En la cata a ciegas, el pan del Forn Sistaré destacó por su aroma intenso, sabor equilibrado, miga esponjosa y corteza crujiente, obteniendo la máxima puntuación global. El jurado también subrayó su excelente conservación natural después de 24 horas, un rasgo que define la calidad del auténtico Pa de Pagès Català, elaborado con fermentaciones lentas y cocido en horno de solera refractaria.

Xavier Pàmies Sistaré aseguró que este reconocimiento «es fruto del trabajo de un gran equipo, de la cuidadosa selección de harinas, de la sabiduría de un legado más que centenario y, sobre todo, de la confianza y el espíritu crítico de todos y cada uno de nuestros clientes». Eso sí, Sistaré reconoció que «cualquiera de los panes finalistas podría haber ganado, ya que en cada uno de ellos he encontrado matices espectaculares».

Con este galardón, el Forn Sistaré consolida su posición como referente del pan artesano en Cataluña. El Concurso al Mejor Pa de Pagès Català reivindica la labor de los panaderos tradicionales y promueve la cultura del pan de calidad. El reconocimiento reafirma el compromiso del obrador reusense con la sostenibilidad, la excelencia y la preservación del sabor auténtico del pan de toda la vida.