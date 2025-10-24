Zombis, mariachis y panellets: Tarragona celebra Halloween y la Castañada este fin de semana

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Este viernes arranca la celebración de Halloween y la Castañada en Tarragona. Así pues, este 24 y 25 de octubre, el área de Comercio del Ayuntamiento ofrece una programación de actividades diversa, especialmente dedicadas a los más pequeños, que tendrá como acto central el Desfile de Halloween durante la tarde del sábado.

Las actividades empezarán este viernes por la tarde, a partir de las 17 h, en la plaza Verdaguer, donde la Asociación de Comerciants la Via T de Tarragona llevará a cabo una serie de talleres infantiles. Al día siguiente, la programación también llegará a Torreforta, concretamente, al mercado del barrio, donde habrá talleres a partir de las 10.30 h.

El sábado, la plaza Corsini se convertirá en el centro neurálgico de la celebración. Por la mañana, el Gremio de Pasteleros organiza un taller de panellets para los menores de 8 a 12 años. Habrá dos turnos, uno a las 10:30 h y el otro a las 12 h. A las 11 h, se representará una obra infantil a cargo de la Cia. Cinc Cèntims. Además, habrá talleres de pintacaras y manualidades.

Delante del mercado, a las 18.30 h, comenzará el Desfile de Halloween, que contará con lanzafuegos, mariachis, catrinas y quince zombis que desfilarán hasta el Balcó del Mediterrani acompañados por la Batucada Brincadeira. Una vez llegados allí (hacia las 19 h), la batucada continuará la fiesta para amenizar el ambiente.

La empresa Telpark ofrece un precio especial para aparcar este viernes y sábado en los aparcamientos de La Pedrera y de la Rambla Nova (en el tramo del monumento a los Castellers), a través de reserva previa en su aplicación. Además, en los talleres de Verdaguer y Corsini se regalarán vales de 30 minutos de aparcamiento gratuito en el parking de la Rambla Nova.