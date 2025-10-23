El pueblo de Tarragona donde veraneaba Risto Mejide

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Risto Mejide, conocido publicista, presentador y jurado del popular concurso de talentos de televisión de Telecinco, Got Talent España, reveló que veraneaba en Roda de Berà. De hecho, fue durante un programa, cuando Risto mencionó este detalle mientras valoraba la actuación de uno de los participantes, que era originario de esta localidad.

Risto Mejide, actual presentador del programa de Cuatro 'Todo es mentira', ha sido históricamente conocido por el estilo directo y crítico que ha empleado durante los últimos años en televisión. Además de su faceta televisiva, ha trabajado en campañas publicitarias y es autor de varios libros sobre comunicación y motivación.

Roda de Berà es un destino costero con playas tranquilas y un ambiente relajado, ideal para quienes buscan escapar del bullicio. Entre sus atractivos sobresale el Roc de Sant Gaietà, que destaca con arquitectura mediterránea que recuerda a pueblos italianos.

El municipio también cuenta con el famoso Arco de Berà y varias calas y playas para disfrutar. Otro punto interesante es, por ejemplo, la Torre del Cucurull, que se alza sobre un pequeño cerro en la Muntanya dels Molins, un punto estratégico que domina todo el entorno de Roda de Berà.

Roda de Berà está a solo 15 minutos en coche de Tarragona y a una hora de Barcelona, lo que facilita la visita para quienes estén en estas ciudades. Para acceder a este municipio, que llamó la atención de Risto Mejide, se puede llegar fácilmente por la AP-7 o la C-32.