Tarragona celebra Halloween y la Castanyada con un desfile con zombies y mariachis: todos los actos

Tarragona se prepara para vivir un fin de semana lleno de tradición y diversión con la celebración conjunta de Halloween y la Castanyada. Bajo el lema «Y tú, ¿de qué equipo eres?», la ciudad combinará lo mejor de ambas festividades con un completo programa de actividades los días 24 y 25 de octubre, que incluye talleres, espectáculos familiares y un gran desfile con mariachis, catrinas, zombis y personajes de la película Coco.

El viernes 24 por la tarde, la plaza Verdaguer será el epicentro de las primeras actividades, con talleres infantiles organizados por la Asociación de Comerciantes de la Vía T. De 17 a 20 h, los más pequeños podrán disfrutar de música, juegos, manualidades y un photocall, en un ambiente familiar pensado para dar el pistoletazo de salida al fin de semana.

El sábado 25 por la mañana, la fiesta se extenderá por varios puntos de la ciudad. En la plaza del Mercat de Torreforta habrá talleres de manualidades y pintacaras desde las 10.30 h. Al mismo tiempo, en la plaza Corsini, se realizarán talleres de panellets para niños de entre 8 y 12 años, con sesiones a las 10.30 y 12 h. A las 11 h, frente al Mercat Central, se representará el espectáculo infantil Ha arribat la Castanyada.

El momento más esperado llegará el sábado por la tarde, a las 19 h, con el Desfile de Halloween de Tarragona, que saldrá desde la plaza Corsini y recorrerá el centro hasta el Balcó del Mediterrani. La batucada Brincadeira pondrá ritmo al evento, que contará además con personajes de inspiración mexicana, lanzafuegos, mariachis y una quincena de zombis que llenarán las calles de color y fantasía.

Durante la presentación del programa, la consellera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, destacó el éxito de la edición pasada y reivindicó la compatibilidad entre tradición y modernidad. «La Castanyada y Halloween pueden convivir y beneficiarse mutuamente. Esta propuesta no solo celebra nuestras raíces, sino que también impulsa el comercio local», aseguró.

Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de entidades como la Vía T, Mercados de Tarragona, el Gremio de Pasteleros y Telpark. Esta última ofrecerá descuentos en aparcamientos de la ciudad, incluyendo una tarifa especial y vales de 30 minutos gratuitos que se podrán conseguir en los photocalls de las plazas Verdaguer y Corsini. Todo está preparado para que Tarragona viva una doble celebración llena de tradición, cultura y entretenimiento para todas las edades.