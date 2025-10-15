Alquilar en Tarragona, cada vez más caro: dos ciudades en el top 3 de Cataluña donde más sube

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El mercado del alquiler en la provincia de Tarragona continúa registrando una escalada de precios que la sitúa entre las zonas más tensionadas de Cataluña. Según el último informe del Índice Inmobiliario de Fotocasa, los municipios de Cambrils y Reus destacan con subidas interanuales del 27,8% y 24%, respectivamente, lo que las coloca en el top 3 catalán, solo por detrás de Castelldefels.

Actualmente, el precio medio del alquiler en la demarcación de Tarragona alcanza los 10,61 euros por metro cuadrado, un valor todavía inferior al promedio catalán (19,8 €/m²), pero que consolida la región como una de las más afectadas por la falta de vivienda disponible.

A nivel trimestral, Tarragona ha experimentado un incremento del 2% en el precio del alquiler, solo superada por Girona, que ha registrado un 2,9%. En contraste, la provincia de Barcelona ha mostrado un ligero retroceso del 0,5%, lo que refuerza el protagonismo de Tarragona como una de las zonas con mayor presión del mercado inmobiliario en la actualidad.

El contexto económico y demográfico también está transformando el perfil del arrendatario en Tarragona. A la demanda tradicional de residentes se suma la presencia de trabajadores temporales y segundas residencias, generando un entorno de alta competencia. Este fenómeno es especialmente evidente en municipios costeros, donde los precios han crecido de forma más acelerada.

Pese a cierta desaceleración en el ritmo de subida trimestral, todo apunta a que el precio del alquiler se mantendrá elevado a corto plazo. El informe de Fotocasa advierte de que la escasez de vivienda asequible seguirá siendo una barrera para jóvenes y familias, consolidando a Tarragona como uno de los mercados más tensionados de Cataluña.