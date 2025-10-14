Nuevo carril bici de Tarragona: cortes de tráfico y restricción de aparcamiento

Imagen del primer día de obras de asfaltado y del carril bici en la avenida Andorra.Gerard Marti Roig

Las obras para habilitar un nuevo carril bici en la avenida Andorra de Tarragona ya están en marcha. Los trabajos, que comenzaron ayer, se prolongarán durante tres semanas y afectan directamente al tráfico, el estacionamiento y la movilidad vecinal.

Según el Ayuntamiento, esta actuación forma parte del plan municipal de mejora de la vía pública y promoción de la movilidad sostenible, con un presupuesto de 223.366 euros y ejecutada por la empresa Eiffage Infraestructuras S.A.

El tramo afectado va desde la plaza Imperial Tàrraco hasta la avenida Catalunya. Durante los primeros días, las actuaciones se centran en la zona de aparcamiento, pero a partir del próximo 20 de octubre, comenzará el asfaltado de la calzada, lo que implicará el corte total del tráfico durante dos semanas. En ese periodo, tampoco se podrá entrar ni salir de los aparcamientos privados entre las 9 h y las 18 h.

Vecinos sorprendidos por la falta de información

El inicio de las obras ha cogido desprevenidos a muchos vecinos de la zona, que manifiestan no haber recibido ningún tipo de aviso previo ni información sobre las restricciones. «Hemos estado fuera estos días y no teníamos ni idea. Yo me he enterado ahora, cuando he llegado a casa y me he encontrado aquí delante a los operarios», explica Maria Teresa Gallart, residente en la zona.

Las mayores preocupaciones giran en torno a la pérdida de aparcamiento y la imposibilidad de acceder a garajes privados durante buena parte del día. «Los límites horarios me condicionan bastante, porque necesito coger el coche para ir a trabajar», lamenta Anna Rofes, vecina afectada.

Por su parte, Irene Sabaté plantea la necesidad de encontrar soluciones por parte del consistorio: «¿Qué tengo que hacer hasta las 18 h si salgo del trabajo a las 16 h? Deberían ofrecernos alternativas, como aparcar gratis en algún parking público».

También los negocios locales denuncian el impacto negativo. Víctor Pepio, director del concesionario Motos Tarragona, afirma: «Nos afecta muchísimo. Sobre todo a la hora de concertar citas de taller. No nos han informado ni como empresa ni como vecinos». Emanuel Rosca, de Salma Motors, añade: «Esperamos que no se alargue, porque siempre tenemos más clientes antes de las fiestas».

En el bar La Trobada, su propietaria, Fátima Cinca, también se muestra preocupada: «Normalmente, se paran muchos vehículos en la zona azul para llevarse un bocadillo. A todos estos clientes los perderé».

El debate sobre los carriles bici en Tarragona sigue abierto

El nuevo carril bici no eliminará carriles de circulación, pero sí reducirá su anchura y eliminará la mediana. Aunque se conservarán la mayoría de plazas de aparcamiento, algunas se perderán en los extremos de la calle.

El Ayuntamiento prevé implantar próximamente otro carril bici en la avenida Prat de la Riba. Sin embargo, el debate sobre su utilidad y aceptación ciudadana continúa.

«Necesitábamos el nuevo asfaltado, pero el carril bici no lo acabo de entender», opina Cristina Prats, vecina de la avenida Andorra. «Hace nada eliminaron el de Pere Martell porque nadie lo usaba. ¿Y ahora quieren poner dos nuevos? No veo que haya demanda real», concluye.