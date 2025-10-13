El nuevo supermercado que abrirá en Tarragona: 1.300 m2 de tienda y 190 plazas de parking

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Tarragona contará próximamente con un nuevo supermercado EuroSpar, tal como ha avanzado La Ciutat. El nuevo establecimiento se ubicará en la carretera del Cementiri. De hecho, en el terreno ya se puede ver un cartel de «próxima inauguración», aunque la fecha de apertura aún no ha sido confirmada.

La nueva tienda contará con una superficie de venta de 1.300 metros cuadrados y un aparcamiento con capacidad para 190 vehículos, lo que facilitará el acceso tanto a familias como a visitantes. Con estas características, el establecimiento busca convertirse en un punto de referencia comercial en esta zona de la ciudad.

El supermercado, según la información del medio citado anteriormente, incluirá secciones especializadas de carnicería, pescadería, charcutería, frutería con productos de proximidad y una zona de horno y bollería.

La sostenibilidad será otro de los pilares del nuevo EuroSpar, que incorporará iluminación LED, equipos de refrigeración eficientes y placas solares. Además, la empresa ha comenzado el proceso de selección de personal para formar el equipo que gestionará la tienda.