El pueblo de Tarragona donde se hace una de las mejores butifarras de Cataluña

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En el municipio de Camarles se encuentra La Carnisseria del Paulo, un establecimiento familiar que fue reconocido en 2024 por elaborar una de las mejores butifarras de Cataluña. Este comercio obtuvo el primer premio en la categoría de mejor butifarra de huevo tradicional en el 9º Concurso Nacional de Butifarra de Huevo Artesana, un certamen que cada año distingue la excelencia en este producto típico de Cataluña.

El galardón fue concedido a la receta presentada por Glòria Curto, responsable del negocio y representante de la quinta generación de la familia fundadora. Según explicó durante el certamen, el secreto del éxito está en mantener la esencia de la receta original, transmitida por su padre, y al mismo tiempo aplicar pequeñas mejoras con el paso del tiempo para perfeccionar el sabor, la textura y el punto de cocción.

La butifarra premiada se elabora de forma artesanal con ingredientes de máxima calidad, entre los que destacan los huevos frescos seleccionados y la carne de cerdo Duroc veteada. En la carnicería, por lo tanto, cada pieza se prepara con el mismo cuidado que cuando se fundó, combinando métodos tradicionales con tecnologías modernas para obtener la máxima calidad del producto.

Este reconocimiento ha convertido a Camarles en un nuevo punto de referencia gastronómico dentro de Cataluña, especialmente para los amantes de los embutidos típicos. La butifarra de huevo, muy consumida durante el Dijous Gras y el Carnaval, es una de las variedades más emblemáticas de la cocina catalana, aunque no todas las carnicerías logran destacar en este tipo de concursos.

La Carnisseria del Paulo, que fue fundada en el año 1910 y que por lo tanto ya es centenaria, no solo elabora butifarras, sino también una amplia variedad de productos cárnicos y embutidos artesanales, todos elaborados con materia prima seleccionada y la máxima calidad.

Camarles, situado a escasos kilómetros de Amposta, se encuentra a menos de una hora en coche de la ciudad de Tarragona. Para llegar, la ruta más rápida pasa por coger la AP-7. Así pues, este municipio, además de su entorno natural privilegiado, cuenta también con uno de los mejores ejemplos de butifarra tradicional catalana.