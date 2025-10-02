La famosa cadena de comida rápida que abrirá en un histórico restaurante de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

McDonald’s se instalará en el antiguo restaurante Sol Ric, un emblemático local de la Vall de l’Arrabassada de Tarragona que cerró sus puertas en diciembre de 2022 tras más de seis décadas de historia. El establecimiento, situado en el número 157 de la Vía Augusta, ya ha iniciado su transformación para convertirse en el quinto restaurante de la multinacional estadounidense en la ciudad.

Durante las últimas semanas, el promotor del proyecto ha comenzado a realizar excavaciones arqueológicas en la finca, tras recibir el visto bueno del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Estas actuaciones forman parte del estudio previo a las obras de construcción, mientras el Ayuntamiento de Tarragona tramita la licencia correspondiente solicitada por la empresa.

Aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial de apertura, el nuevo local ampliará la presencia de McDonald’s en la ciudad Tarragona, donde ya cuenta con establecimientos en las Gavarres, el Parc Central, la Rambla Nova y la carretera Vella de València, junto al tanatorio municipal. El nuevo restaurante dispondrá de aparcamiento propio y ofrecerá todos los servicios característicos de la cadena, como McAuto, servicio a domicilio y McCafè.

La última apertura de McDonald’s en Tarragona tuvo lugar en la primavera de 2021, cuando abrió sus puertas el restaurante del número 92 de la Rambla Nova. Cuatro años después, la compañía vuelve a apostar por la ciudad con un nuevo local que ocupará un espacio de gran valor simbólico para los tarraconenses.

El Sol Ric fue durante décadas uno de los referentes de la restauración local, conocido especialmente por sus populares calçotades. A lo largo de su historia pasó por distintos propietarios, pero siempre conservó su esencia ligada a la gastronomía tradicional catalana. Su cierre, a finales de 2022, supuso el adiós a un clásico de la entrada norte de Tarragona.

Ahora, ese lugar volverá a la actividad, pero con una propuesta muy diferente. Lo que fue un icono de la cocina catalana se transformará en un local de comida rápida, adaptándose a los nuevos tiempos y a los hábitos de consumo actuales.