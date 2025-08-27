Destinarán 10.000 euros a una cena con las ciudades vinculadas al Chartreuse

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona destinará unos 10.000 euros, IVA incluido, a una cena de pie el próximo 20 de septiembre al Anfiteatro con motivo de un acto en el marco del pacto de amistad de las ciudades vinculadas con el Chartreuse. La celebración se enmarca en el 25.º aniversario de la declaración de la ciudad como patrimonio mundial por la Unesco. «En el marco de esta celebración y coincidiendo con la Fiesta Mayor de Santa Tecla, se considera oportuno ratificar y celebrar, especialmente, el pacto de amistad firmado el 27 de noviembre de 2023 en París con todos los municipios que han acogido una destilería de este famoso licor», expone el consistorio en el informe justificativo del contrato de catering. Representantes de los municipios de París, Marsella, Entre-Deux-Guiers, Voiron, Sant Pierre de Chartreuse y S. Lauren du Pont estarán en Tarragona para la celebración.

80 euros por cabeza

Se prevé que asistan 120 personas al acontecimiento y que el precio que se ofrece por persona es de 80 euros. El año pasado Tarragona fue la gran invitada a las fiestas de Voiron dedicadas al licor. El Baile de Diablos y el Baile de Gitanas fueron las dos entidades invitadas para tomar parte de las celebraciones. Durante la fiesta en la localidad francesa, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ya mostró su voluntad de acoger y reunir en la ciudad las siete ciudades vinculadas al Chartreuse. Hoy día sólo se fabrica el licor en Voiron y por Santa Tecla se hace una edición especial y limitada con la imagen gráfica de la fiesta a la contraetiqueta.