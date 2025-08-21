Viviana de Salvador será la pregonera de Santa Tecla

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Viviana de Salvador pronunciará el pregón de Santa Tecla de este 2025 que, como es habitual, tendrá lugar el próximo 21 de septiembre y dará el pistoletazo de salida a la parte más tradicional de las fiestas.

Viviana de Salvador Deop nació en Francia en 1958. Hija de la actriz Montserrat Salvador y del director de teatro Esteve Polls, con dos años llegó a Cataluña, después del exilio familiar en Francia.

El año 1970 se trasladó a Tarragona con sus abuelos maternos, el periodista tarraconense Lluís de Salvador Andrés y su esposa, Concepció Deop Samitier. Ellos dos supieron comunicarle unos valores que siempre la han acompañado, y especialmente su abuelo, de talante de izquierdas y de ideario republicano que mantuvo toda la vida, con un enfoque independiente y personal de los hechos.

En Tarragona, Viviana emprendió varias actividades dentro del ámbito del barrio de Sant Salvador, donde no ha dejado de vivir, hasta día de hoy, y donde nacieron y crecieron sus dos hijos.

Viviana entró a formar parte de la Asociación de Vecinos del barrio y con los compañeros trató de solucionar los problemas que estuvieron a su alcance siempre con la cultura y la participación como eje de su actividad.

Ha colaborado con el Comedor Social de Café i Caliu; actualmente pertenece al grupo de teatro, Antagonista, y también al de reconstrucción histórica romana, Thaleia.

Colaboró durante unos años con el Diari de Tarragona, en el apartado de tribuna, con toda una serie de artículos quincenales sobre sociedad, religión y cualquier tema que inspirara su opinión.

Estos últimos meses ha participado en el documental Roma Pura, Lorca a Tarragona (1935), donde ha interpretado el papel de Margarida Xirgu, reviviendo la entrevista que su abuelo, Lluís de Salvador, hizo al poeta granadino Federico García Lorca durante su estancia en Tarragona en 1935 y de la cual este año se cumplen 90 años.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado «la trayectoria de Viviana de Salvador en entidades de la ciudad» y ha puesto en valor «su compromiso social y cultural, como también el de su abuelo y de su madre».