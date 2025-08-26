ECP exige un operativo especial de limpieza por Santa Tecla en el Parque del Francolí

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal En Comú Podem Tarragona ha presentado una instancia en la Alcaldía para reclamar medidas urgentes que garanticen la limpieza y el buen estado del Parque del Francolí después de acontecimientos multitudinarios.

La formación denuncia en un comunicado emitido ayer lunes que son diversas las veces que el parque ha quedado en mal estado: «Ha quedado en varias ocasiones en un estado de suciedad extrema, con desperdicios y cristales rotos, lo que supone un riesgo para la ciudadanía».

Esta no es la primera vez que En Comú Podem hace una queja de este tipo. En el mes de junio, el grupo municipal ya advirtió a raíz de la instalación de la pantalla gigante en este mismo espacio para la retransmisión del partido de semifinales del play-off de ascenso entre Nàstic y Murcia, que al día siguiente del acto, el parque presentaba un estado «deplorable».

La formación lamenta que «lejos de resolverse, la situación se ha repetido y agravado este verano con motivo del Jordi's Fest celebrado el 15 de agosto», que reunió a miles de personas en el marco de las Fiestas de Sant Magí. «Según han denunciado públicamente varios vecinos y vecinas del barrio, así como la asociación, el parque permaneció completamente sucio hasta el 18 de agosto, es decir, durante cuatro días seguidos», se añade en el comunicado.

Esta situación «intolerable», según la coalición morada, «evidencia una grave falta de planificación por parte del gobierno municipal» y exige «una revisión del contrato de limpieza y la puesta en marcha de un operativo extraordinario inmediato después de cada acontecimiento para garantizar que, al día siguiente, el parque vuelva a estar en condiciones óptimas de uso». Con la proximidad de nuevos acontecimientos como Santa Tecla, En Comú Podem pide «que el Ayuntamiento actúe para evitar que se repitan estas situaciones».

El concejal Toni Carmona deja claro que «lo que ha pasado en el Parque del Francolí después del Jordi's Fest es inaceptable. No puede ser que cada vez que haya un acto multitudinario, el parque quede inutilizable durante días». «Hace falta un dispositivo especial de limpieza inmediato: no es solo una cuestión de imagen de ciudad, es de salud pública y respeto para los vecinos y vecinas», concluye Toni Carmona.