El parque de atracciones que arrasa en Tarragona: tiene uno de los mejores minigolfs de Europa

Calafell Aventura, ubicado en el municipio de Calafell, se ha consolidado como uno de los parques de atracciones más completos de Cataluña. A tan solo media hora de la ciudad de Tarragona, este parque de aventuras ofrece una alternativa de ocio pensada para grandes y pequeños, con más de 20 atracciones y un campo de minigolf que ha sido reconocido entre los mejores de Europa.

Desde su apertura, este espacio ha sido ejemplo de transformación urbana, recuperando una zona para el disfrute de las familias y grupos escolares. El parque ha logrado combinar diversión y naturaleza, apostando por un enfoque educativo y emocional, donde las habilidades sociales, cognitivas y físicas se desarrollan a través del juego.

Entre sus principales atractivos destacan los circuitos de tirolinas para todas las edades, un cine 5D, camas elásticas, un circuito de motos y una emocionante zona de láser tag. Además, no faltan clásicos como los autos de choque, el toro mecánico o el tren selva fantasía, pensado para los más pequeños.

Uno de los mayores reclamos del parque es su Adventure Golf, un campo de 18 hoyos que ha sido calificado como uno de los dos mejores minigolfs del continente. El minigolf dispone de una puesta en escena y una decoración extraordinaria.

El parque se presenta también como una opción ideal para celebraciones de cumpleaños y salidas escolares, gracias a sus instalaciones al aire libre y variedad de actividades grupales. Todo ello en un entorno natural donde la seguridad y la diversión son prioritarias.

Calafell Aventura se encuentra justo frente a la estación de tren del municipio. En horario de verano, abre sus puertas todos los días de la semana de 18:00 a 23:00 horas, y los fines de semana también en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas.